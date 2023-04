Nejde vám aktualizovat firmware u AirPods? Apple pro vás má úsměvnou radu, jak to vyřešit

Jestli je Apple v souvislosti s AirPods za něco dlouhodobě pranýřován, je to bezesporu proces aktualizace jejich firmwaru. Ten je totiž plně zautomatizován, což se sice může zdát na první pohled jako skvělý nápad, avšak jen do chvíle, než člověk zjistí, že se některým uživatelům kvůli tomu firmwary instalují s velkým zpožděním po vydání a ti jsou tak kvůli tomu zbytečně ochuzeni o nejrůznější optimalizace a tak podobně. Místo toho, aby celou záležitost Apple vyřešil například přidáním aktualizačního centra do nastavení iPhonu, tu však máme z jeho strany jednu poměrně úsměvnou radu.

Spolu s nočním vydáním nového firmware pro AirPods aktualizoval Apple podpůrný dokument, ve kterém o aktualizačním procesu informuje a to právě o poměrně úsměvnou radu. V dokumentu totiž nově naleznete to, že pokud vám nejdou AirPods například kvůli tomu, že nemáte ve své blízkosti žádné Apple zařízení zaktualizovat, můžete jednoduše navštívit Apple Store či některý z autorizovaných servisů Applu, kde vám s aktualizací pomohou. Myšlenka Applu je samozřejmě dobrá, protože je jasné, že jeho technici dokáží aktualizační proces přes své nástroje jistojistě nastartovat, ale představa, že jde člověk kvůli aktualizaci sluchátek do servisu či do Apple Storu je chtě nechtě zajímavá. O to víc doufáme, že se Apple v tomto směru umoudří a do budoucna nějaké to aktualizační centrum, které umožní lepší práci s firmwary, nasadí.