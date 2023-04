Apple chystá na příští rok nejtenčí iPady ve své historii

Malá tabletová (r)evoluce se blíží, tedy alespoň podle informací z dodavatelského řetězce Applu. Již příští rok bychom se totiž měli dočkat představení prvních iPadů Pro s OLED displeji, které na ně nepřinesou jen lepší zobrazovací schopnosti, ale taktéž možnost zúžit jejich těla ještě víc než tomu je nyní. To by ve výsledku nemělo znamenat nic jiného než to, že iPady Pro (2024) budou doposud nejtenčími iPady v historii Applu. A nejen těmi.

Zdroje z dodavatelského řetězce Applu hovoří konkrétně o tom, že přechod z Liquid Retina a mini LED displejů na OLED umožní využití tenčích zobrazovacích panelů s nižší energetickou náročností. A protože se Apple podle dostupných informací do nasazení větší baterie či jiných komponentů u nových iPadů nehrne, má přinést zúžení zobrazovacího panelu možnost upravit šasi tabletu tak, aby bylo tenčí než na co jsme nyní zvyklí. Jak výrazně bude tloušťka upravena sice zdroje neuvádí, jsou však přesvědčeny o tom, že si Apple pohrává s myšlenkou posunutí nejmenší tloušťky, jakou kdy jakékoliv jeho zařízení disponovalo. Doposud drží prvenství iPod touch 7. generace s jeho 5,4 mm, takže je možné, že se nové iPady Pro dostanou svou tloušťkou právě pod 5,4 mm. V současnosti je přitom od překonání této mety až tak mnoho nedělí – 11“ modely osazené Liquid Retina displeji totiž disponují tloušťkou 5,9 mm. Jasněji ale budeme samozřejmě mít až příští rok, kdy Apple novinky oficiálně ukáže.