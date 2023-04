Česko postihl obří výpadek mobilní sítě! Klienti O2, T-Mobile i Vodafone nemohou volat a mají další problémy

Výpadek mobilní sítě, jaký Česko v poslední době nepamatuje. Tak přesně takto by se dala popsat nynější situace na našem území, které se momentálně potýká s rozsáhlou nedostupností mobilních služeb v čele s voláním a textovými zprávami, ale podle některých zpráv i mobilním internetem. Na sociálních sítích, ale i na specializovaných webech informujících o výpadcích totiž v posledních minutách klienti O2, T-Mobilu i Vodafonu svorně hlásí, že mají s mobilními službami velké problémy projevující se nulovým signálem, od kterého se pak odvíjí zbytek. Technici operátorů už pravděpodobně na opravě problému pracují a je proto pravděpodobné, že se co nevidět dočkáme nápravy. Co přesně problémy způsobilo je nicméně v tuto chvíli nejasné, jelikož od žádného operátora zatím nedorazilo vyjádření. Jelikož se však Českem valí bouřky s kroupami a deštěm, je možné, že jsou příčinou tyto jevy.