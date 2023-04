Stáhněte si zdarma novou e-knihu o Stevu Jobsovi

O Stevu Jobsovi se toho sice za poslední roky napsalo, namluvilo a ve výsledku i natočilo skutečně spoustu, to však neznamená, že o něm svět již ví naprosto vše. Ostatně, kdyby tomu tak bylo, jen stěží by mohla vzniknout nová e-kniha, která je sestavena z doposud nepublikovaných materiálů spojených právě se spoluzakladatelem Applu. A co víc, k dispozici je ode dnešního dne zcela zdarma, takže by byl hřích si jí do svých zařízení nestáhnout.

Kniha nese název Make Something Wonderful a kromě spousty nových informací spojených se Stevem Jobsem v ní naleznete třeba i předmluvu od Stevovy manželky Laurene Powell Jobs. Právě ta totiž stála s Jony Ivem a řadou dalších předních osobností minulosti i současnosti Applu u založení webového archívu Steva Jobse v září 2022. Mimochodem, právě pod hlavičkou archívu Steva Jobse i samotná kniha vychází. S ohledem na tuto skutečnost lze proto počítat s tím, že věci zveřejněné skrze e-book budou stoprocentně odpovídat realitě, protože budou zveřejněny těmi nejbližšími, které kolem sebe Steve měl. Co se týče délky knihy, její obsah je rozložen na 194 stran s tím, že kromě textu na nich naleznete i poměrně dost nejrůznějších fotek, které vám přiblíží Stevův život z nových úhlů. Kniha jako taková je k dispozici ve webové PDF verzi, ale lze jí získat i ve verzi pro Apple Books (tedy do aplikace Knihy), popřípadě ve verzi pro elektronické čtečky knih. Pokud jste tedy Stevovi fanoušci i vy, neměli byste si jí nechat ujít. Odradit by vás přitom nemusela ani angličtina, která je v knize použita poměrně jednoduchá a tedy i srozumitelná.

E-knihu můžete získat zdarma zde