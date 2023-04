Apple zrušil vývoj jednoho z nejočekávanějších produktů posledních let

Ne každý produkt se Apple rozhodne z hlediska vývoje dotáhnout do konce. Po AirPower si nyní tohoto pomyslného černého Petra vytáhl i velmi očekávaný 27“ externí displej s podporou ProMotion a miniLED podsvícením, kterým měl doplnit svou nynější displejovou nabídku a uspokojit tak uživatele lačnící po perfektních zobrazovacích schopnostech v kombinaci s vynikající rychlostí zobrazovaného obsahu.

S informacemi o zrušení vývoje přišel před pár hodinami velmi dobře informovaný analytik Ross Young, jehož zdroje ze světa zobrazovacích panelů patří mezi ty nejlepší vůbec. Ty tentokrát přišly s tím, že ačkoliv měl mít Apple již loni k dispozici hned několik prototypů panelů pro chystané displeje, nakonec se rozhodl jeho vývoj zaříznout. Důvod sice zdroje neuvádí, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se však jeví to, že by jej musel prodávat za poměrně vysokou cenu, jelikož by disponoval drahými komponenty. Právě cena by však mohla být v současné době, kdy na svět doléhá čím dál tím víc ekonomická krize a uživatelé i firmy kvůli tomu začínají čím dál tím víc šetřit, velký problém. Je nicméně možné, že v budoucnu Apple svůj plán opráší, byť jej samozřejmě přizpůsobí novým technologickým trendům. Tak či tak, pokud jste si nyní již na nový 27“ externí displej s ProMotion brousili zuby, což je vzhledem k tomu, že se o něm intenzivně mluví zhruba poslední dva roky docela dobře možné, nechte si zajít chuť.