Na smartphony míří nová hra Pán prstenů! Podívejte se na gameplay

Pokud patříte mezi fanoušky trilogie Pána prstenů, máme pro vás skvělou zprávu. Na smartphony s operačním systémem Android a iOS se totiž chystá nová hra právě z tohoto světa. Stojí za ní Electronic Arts, nese název Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth a alespoň podle gameplay záběrů vypadá více než zajímavě. Na mobily dorazí už 10. května, tedy přesně za měsíc.

Podle tiskové zprávy, kterou vývojáři spolu s videem dnes zveřejnili, si budou moci hráči užít ve Středozemi spoustu nejrůznějších věcí počínaje klasickým PvE spolu s příběhovou kampaní, pokračujíc přes PvP (tedy multiplayerovou složku) a konče celou řadou dalších herních režimů, díky kterým by měla být hra zábavná spousty hodin. Na zábavnosti by se pak měla velmi pozitivně podepsat taktéž grafika, která se jeví alespoň z videa jako velmi zdařilá, byť je z ní jasné, že se máme připravit spíš na klidnější herní zážitek založený na tahových bitvách, nežli na šílená MMORPG. O co však naštěstí naopak ochuzeni nebudeme, jsou známé postavy jak z Pána prstenů, tak i Hobita. Na náhledu videa si nelze nevšimnout například Legolase, Aragorna či Gandalfa proti Sarumanovi. Zkrátka a dobře, je na co se těšit.