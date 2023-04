Jak si myslím, že budou vypadat Apple Glass

Možná už za necelé dva měsíce uvidím na vlastní oči, jak Tim Cook představuje světu nový AR/VR headset a to přímo v Apple Parku. Je tedy nejvyšší čas zaspekulovat a možná i trošku zasnít se nad tím, jak by mohl očekávaný headset od Applu vypadat. Jedná se pouze o můj subjektivní názor a pohled na věc. To, na co bude muset brát Apple tentokrát opravdu výrazný zřetel, je konkurence. Přece jen PS VR2 je špičkové zařízení pro virtuální realitu a i když na trhu existují lepší řešení, většině zákazníkům VR 2 od Playstationu bohatě stačí. Navíc se prodává za 599€, což je hodně zajímavá cena na to, co zařízení umí.

Apple tak jen těžko bude mít možnost představit VR/AR headset v hodnotě 3000$, o kterých se v minulosti spekulovalo. I když si totiž k PS VR2 koupíte PS5, stále budete na 1/3 ceny a Apple by tak kupce hledal jen velmi těžko. Osobně si však myslím, že PS VR2 ani podobné headsety nebudou pro Apple žádnou konkurencí a mnohem pravděpodobněji než s klasickým headsetem se setkáme s brýlemi, jejichž cenovka bude atakovat hranici maximálně 990$.

Apple totiž nemá k dispozici žádné AAA videohry a poté, co jasně ukázal, že takzvané tříáčkové tituly nechce prosazovat na Apple TV ani na Macu, by bylo celkem zvláštní, kdyby s nimi začal právě ve VR. Oproti tomu očekávám produkt v podobě klasických slunečních nebo dioptrických brýlí, ideálně pak pouze rámečky, do kterých si budeme mít možnost dát vlastní dioptrická skla nebo je budeme kupovat přímo se skly pro sluneční ochranu.

Apple se v posledních letech čím dál víc orientuje do fashion světa a brýle jsou tak dalším logickým krokem. Ty by mohly nabízet základní funkce jako je focení, nahrávání videa, zobrazování AR navigace, hlasové ovládání iPhone, přehrávání hudby a mnoho dalšího. Očekávám spíše něco jako mnohem vyspělejší verzi Google Glass, než VR headset. V kombinaci s Apple Watch by pak díky čípům U1 mohl uživatel přesně detekovat ideální postavení při cvičení, při běhu nebo při chůzi a Apple by tak ještě víc prohloubil zdravotní aspekty svých zařízení. Pokud budou hodinky, respektive brýle přesně vědět, kde se jedno, respektive druhé zařízení nachází na vašem těle, budete mít možnost provádět cviky na centimetry přesně tak, jak by se správně mělo.

Apple se bude snažit ukázat nám produkt, který nám bude jednoduše asistovat a bude nám pomáhat při každodenních činnostech, nikoli produkt, který nás odřízne od skutečného světa a ponoří do toho virtuálního. Pokud by tomu bylo skutečně tak jak jsem si možná jen vysníval a možná také ne, pak je to produkt, díky kterému by mě Apple přesvědčil koupit si Apple Watch a tyto brýle. Uvidíme, co si pro nás v Apple Parku připraví a to už 5. 6. 2023.