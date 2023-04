Alza zlevnila Xbox Series X/S a PlayStation 5

Komerční sdělení: Pokud jste fanoušky herních konzolí a právě si brousíte zuby na nový Xbox či PlayStation, nenechte si ujít nynější akce na Alze. Příznivce konzole od Microsoftu zcela určitě potěší, že jak řada Series S, tak i Series X se dostala díky Alza dnům a slevovým kódům, které jsou po jejich trvání k dispozici, do příjemných slev ve výši vyšších stovek až nižších tisíců korun. Fajn je navíc to, že se akce vztahuje i na sety se hrami, takže kromě konzole budete mít rovnou co hrát. Co se pak týče PlayStationu 5, do slevy se dostala klasická edice s diskovou mechanikou a hrou God of War: Ragnarok, jejíž cena spadla o 10 % z 15490 Kč na 13 990 Kč. I zde by tedy bylo škoda si nechat akci utéct.

