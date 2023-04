Jak poznat jakýkoli originální Apple produkt od falešného

Našli jste na bazaru nějaký produkt od Applu za zajímavou cenu a uvažujete nad jeho koupí? Tak přesně to se stalo i mě. Apple Battery Pack mám již dlouhé roky, ovšem na WWDC jsem si pro jistotu chtěl vzít dva a když jsem zjistil, že se dají na Marketplace koupit za 25€, celkem mě tato nabídka zaujala. Stačilo však prodejce požádat o sériové číslo a cena byla v tu ránu jasná. Ani podle detailních fotek krabičky a samotného produktu nebylo možné zjisti, že se jedná o falešný produkt.

To by navíc nebylo možné, jak jsme informovali, ani podle toho, že se na iPhone přehraje při připojení Battery Packu animace v iOS. Podrobně jsme zkoumali falešné AirPods a jak se ukázalo, tak ty nedokázal od pravých rozeznat skutečně nikdo, dokonce ani sám iPhone. V těchto situacích existuje jen jeden způsob, jak ověřit, zda je produkt originální. Stačí přejít na tuto stránku společnosti Apple, na které vám vyskočí webová aplikace, jenž automaticky načte všechna zařízení spojena s vaším Apple ID a informuje vás o jejích stavu, co se záruky týká.

Máte zde také možnost zadat sériové číslo nebo jej vyfotit a Apple vám ihned řekne, jaká záruka se na daný produkt vztahuje. Pokud však zadáte sériové číslo falešného produktu, dozvíte se, že takové sériové číslo Apple produktu neexistuje a okamžitě víte, že se jedná o fake produkt. Je jedno, zda zadáte sériové číslo iPhone nebo například Apple Battery Packu, ověření funguje pro každý Apple produkt.

Originalitu Apple produktů si můžete ověřit přímo zde.