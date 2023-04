Tesla spustila další kolo hlasování o tom, kde má postavit Supercharger. Hlasovat můžete i vy

Tesla každé čtvrtletí pořádá veřejné hlasování, ve kterém lidé volí místa, kde by nejvíce ocenili, aby společnost vybudovala novou dobíjecí stanici Supercharger. V rámci hlasování můžete buď hlasovat pro již zvolená místa, ta jsou aktuálně v ČR dvě a to konkrétně ve Zlíně a v Hradci Králové, a nebo zadat vlastní místo, kde by se podle vás Supercharger hodil. Společnost Tesla sice negarantuje, že na daném místě skutečně vyroste nová nabíjecí stanice, ovšem bere hlasování v ohled a zatím jak se v minulých kolech ukázalo, ten, kdo zvítězil, se svého Superchargeru skutečně dočkal.

Pokud tedy chcete, aby byl další Supercharger v ČR/SR, není nic jednoduššího než se přihlásit do hlasování a zvolit místo, které je vám nejblíže.

Hlasovat o umístění Tesla Superchargeru můžete přímo zde.