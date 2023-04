GRID tímto zajímavým dílem mapuje první dekádu mobilních procesorů od Applu, na stole jej můžete mít i vy

V roce 2010 představil Apple světu iPhone 4, který byl pro celou společnost zásadnější, než se na první pohled mohlo zdát. V jeho těle se totiž ukrýval první mobilní čip společnosti Apple z řady Apple Silicon, který nesl název Apple A4. Od té doby je vlastní čip společnosti Apple součástí každého iPhone až po dnešní iPhone 14 Pro, ve kterém se ukrývá Apple A16 Bionic. Pokud patříte mezi technické fanoušky, pak právě procesory z dílny Applu jsou něčím, co vás zřejmě nenechává chladnými, ať už kvůli výrobním technologiím, energetické efektivitě nebo výkonu, který rok od roku prudce stoupá.

Abyste se mohli na procesory od Applu podívat trochu podrobněji, přichází společnost Grid se svým nejnovějším počinem Apple A Series Mobile Procesors, kde najdete 10 procesorů zalitých do průhledné pryskyřice a samozřejmě vybavených popiskem toho, co který procesor přinesl. Máte tak k dispozici celou dekádu procesorů Apple A a podívat se můžete na každý jeden čip od roku 2010 až po rok 2020. Začínáme tedy Apple A4 a končíme Apple A14 Bionic. Pokud hledáte něco zajímavého na ozvláštnění vašeho stolu nebo chcete obdarovat fanouška Applu, pak je tento set nečím, na co byste se měli zaměřit.

Velikost celého rámečku ukrývajícího v sobě jednotlivé procesory je 19,5 x 12,5 x 1 cm a součástí balení je také dvojice kovových nožiček, díky kterým vám bude rámeček stát na stole. Na detaily se můžete podívat v naší fotogalerii níže a v případě zájmu si pak můžete svůj obraz sestavený z Apple A čipů zakoupit přímo u společnosti Grid.

Appple A Series Mobile Processors obraz si můžete zakoupit přímo zde.