Proč, proboha? Kutil přidělal na AirPods kabely, vytvořil z nich tak 7x levnější EarPods

Někteří kutilové dokáží s Apple produkty naprosto neuvěřitelné věci – a to jak v pozitivním, tak i negativním smyslu. Jedním z nich je i hardwarový inženýr Ken Pillonel, který se v minulosti proslavil například tím, že coby první člověk na světě přidělal k iPhonu USB-C port namísto Lightningu. Po nějakém čase pak dokázal vyměnit Lightning za USB-C i na AirPods a AirPods Pro a de facto tak světu ukázal, co jej v nadcházejících letech ze strany Applu čeká. Nyní však přišel s projektem, nad kterým zůstává tak trochu rozum stát.

Ken se v rámci svého nového projektu rozhodl přidělat k AirPods kabel, aby je bylo možné napájet jinak než přes nabíjecí pouzdro. De facto z nich tedy učinil klasické EarPods, byť s tím rozdílem, že ty jsou k dispozici jen s 3,5mm Jackem a Lightningem, zatímco Pillonelovy AirPods jsou vybaveny USB-C kabelem. Úsměvné tedy je, že ze sluchátek prodávaných oficiálně na Apple.cz za 3990 Kč vytvořil sluchátka za 590 Kč, což je cena EarPods.

On sám o tomto kousku nicméně nehovoří jako o revoluci či čemkoliv podobném, ale spíš o něčem, čím chce upozornit na to, že jsou AirPods extrémně neekologický produkt. Baterie v nich totiž nelze vyměnit a tudíž sluchátka můžete po její degradaci doslova vyhodit. Jedná se sice o otázku několika let, nicméně oproti kabelovým sluchátkům je životnost AirPods chtě nechtě i tak kratší. Zda tímto kouskem Ken někoho přiměje k přehodnocení jeho preferencí a namísto bezdrátových sluchátek začne kupovat sluchátka kabelová se nicméně můžeme jen domnívat. Fakt je však ten, že proti sobě stojí uživatelský komfort proti udržitelnosti životního prostředí.

Sluchátka lze zakoupit zde