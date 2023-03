Na Macy útočí nový zákeřný virus. Než se nadějete, okrade vás o hesla a mnohem víc

Macy jsou sice obecně považovány za jedny z nejbezpečnějších počítačů světa jak z hlediska zabezpečení, tak i odolnosti vůči virům, pravdou však je, že právě viry na ně v posledních letech útočí čím dál tím víc. Tuto skutečnost bohužel nezměnil ani přechod na vlastní čipová řešení Apple Silicon, který byl započat již v roce 2020. Právě jeden nebezpečný virus zamořující internet totiž mimo jiné na Apple Silicony útočí.

Bezpečnostní experti ze společnosti Uptycs objevili nedávno nový malware nesoucí název MacStealer. Jak již jeho název napovídá, jeho hlavní doménou jsou krádeže – ať už souborů, nebo třeba hesel. Podle bezpečnostních expertů je tento virus „kompatibilní“ s macOS Catalina a novějšími macOS s tím, že postihuje jak stroje osazení čipy Intel, tak i Apple Silicon. Jeho šíření probíhá podle všeho přes neověřené aplikace kolující po internetu, což jinými slovy znamená, že bránit se proti němu je naštěstí velmi jednoduché. Stačí totiž ve výsledku jen stahovat aplikace od ověřených vývojářů nebo ideálně jen z App Store a jste bez starostí.

MacStealer je podle jeho dosavadního rozboru jeden z nejkomplexnějších malwarů poslední doby. Kromě krádeží přihlašovacích údajů a souborů cookie z FIrefoxu, Google Chrome či Brave totiž dokáže například i extrahovat databází Klíčenky v macOS. Ta je sice zašifrovaná a bez hesla se do ní nikdo nedostane, nicméně už jen to, že jí lze vyextrahovat je poměrně zajímavé. Co je však možná ještě zajímavější, je fakt, že virus dokáže některé informace posílat útočníkovi (nebo obecně jeho majiteli) na Telegram a ten s nimi následně může takřka v reálném čase nakládat de svých potřeb. V hackerské komunitě se navíc mluví o tom, že do budoucna se virus naučí automaticky aktualizovat pro potřeby jeho zlepšování či dokáže vykrádat kryptopeněženky.