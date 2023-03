iPady Pro se s příchodem iPadOS 16.4 dočkaly skvělého vylepšení pro Apple Pencil

S příchodem systému iPadOS 16.4 přidala společnost Apple podporu náklonu a azimutu funkci Apple Pencil hover. Nyní tedy umožňuje zobrazit značku tam, kde chce uživatel provést záznam ještě před jeho skutečným provedením v libovolném úhlu. iPad se tak stává pro kreslení ještě užitečnějším, než kdykoli předtím.

Na téma aktualizace funkce hover hovořili s TechCrunch ředitelka divize Input Experience společnosti Apple Leslie Ikemoto a ředitel marketingu produktů pro platformy Stephen Tonna. Na příkladu aplikace Procreate Ikemoto demonstrovala, že uživatelé nyní přesně vidí, kde se objeví značka, když se s Apple Pencil přiblíží k displeji.

Zdroj: Procreate

Tonna neskrýval své nadšení při vyjádření, že nové možnosti libovolného náklonu představují obrovské urychlení práce a pokračoval s tím, že Apple vždy naslouchá zpětné vazbě od zákazníků ale zároveň vytváří věci, které zákazníky ani nenapadly. Samotný tým Apple Pencil používá to, co vytváří a každý říjen se účastní akce „Inktober“. Všichni členové týmu během tohoto měsíce kreslí a malují, bez ohledu na to, zda mají či nemají výrazné umělecké schopnosti.

S novým vylepšením lze pracovat jak v rámci nativních funkcí Apple, jako je Markup, tak v aplikacích třetích stran, jako například zmíněný Procreate. Ikemoto v rámci interview dodává: „Chtěli jsme, aby bylo možné hover přizpůsobit co nejsnáze.“ Proto byl navržen tak, aby využíval rozhraní API, která již byla použita pro Trackpad Magic Keyboard. Díky tomu může hover fungovat automaticky s jakoukoli aplikací, která již podporovala interakci s ukazatelem uživatelského rozhraní, přičemž další zdokonalení je možné prostřednictvím rozpoznávače gest UI hover.

Hover představuje exkluzivní funkci na iPadech Pro s čipem M2 a umožňuje držet Apple Pencil 2 až 12 milimetrů nad iPadem a interagovat s jeho obrazovkou. To v praxi znamená, že automaticky detekuje přítomnost Apple Pencil a zároveň pomocí značky tvoří náhled ještě před tím, než něco opravdu nakreslíte. To přináší obrovskou výhodu především kreativním tvůrcům.