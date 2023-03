Okamžitě si nainstalujte iOS 16.4! Opravuje více než 30 bezpečnostních chyb

Včera vydaný iOS 16.4 nepřináší na iPhony jen několik zajímavých novinek, ale taktéž řadu oprav bezpečnostních chyb, které sužovaly jeho předešlé verze. Ty jsou navíc dostupné i v iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4 či tvOS 16.4 a tak platí, že instalace všech nových updatů je více než na místě. V opačném případě se totiž vystavujete potenciálnímu hacknutí.

Jelikož jsou updaty vydány čerstvě a aktualizační proces tedy stále probíhá, Apple jako již tradičně příliš detailů o chybách nezveřejnil. Nechal se však například slyšet, že jedna z chyb související z funkcemi Zpřístupnění může být zneužita k tomu, aby aplikace třetích stran získala přístup k informacím o kontaktech bez povolení uživatele. Další chyba má zase umožnit přístup k citlivým uživatelským datům. Jen pro zajímavost, Apple látal v nových OS bezpečnostní chyby třeba i v Kalendáři, Fotoaparátu, CarPlay, Bluetooth, Najít, iCloudu, Fotkách, Podcastech či Safari. Chyba byla ale třeba i v jádře systému s tím, že mohla být zneužita ke spuštění libovolného kódu bez vědomí uživatele.

Ačkoliv je jasné, že zneužití chyb v OS Applu by bylo jako již tradičně velmi obtížné a tudíž je velmi nepravděpodobné, že by zrovna proti vám byly chyby zneužity, je vždy lepší se v tomto směru chránit. Ani Apple totiž není neomylný a může se tak klidně stát, že nějakou tu zranitelnost závisející na nyní opravených chybách přehlédl, což by vás v případě neinstalace teoreticky vystavilo dalšímu nebezpečí. S instalacemi proto raději neotálejte, nestojí to za to.