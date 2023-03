Herní ovladač PS5 DualSense Edge je konečně kompatibilní s iPhony

Fanoušci herní konzole PlayStation 5 a zejména pak ti, kteří k ní vlastní i herní ovladač PS5 DualSense Edge mají od včerejšího večera důvod k radosti. Apple totiž do nového iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3 a tvOS 16.4 přidal jeho podporu, díky čemuž tak přes něj lze po připojení ovládat kompatibilní hry. Je tu však drobný háček.

Sony uvedlo nový DualSense na trh sice již v lednu s tím, že premiéru měl ovladač dokonce už v říjnu, ani to však Apple nepřimělo k větší svižnosti z hlediska přidání podpory. To se ale nyní naštěstí konečně mění a i tento ovladač je nově s Apple produkty využitelný. Háček je však v tom, že se stále bavíme jen o základní využitelnosti, jelikož jeho pokročilejší funkce Apple produkty neumí využít, stejně jako tomu je třeba i o Xbox Elite Controller. Ve výsledku si tedy na tomto high-endovém kousku zahrajete stejně jako na podstatně levnějších ovladačích, což je celkem škoda. Na druhou stranu, bylo by bláhové si myslet, že si DualSense Edge koupí někdo vyloženě ke hraní na iPhonu. A jelikož toho nabízí tento ovladač ve spojení s PS5 poměrně dost zajímavého, absence podpory pokročilejších funkcí na Apple produktech nakonec až tak nemrzí.

DualSense Edge si můžete zakoupit přímo zde.