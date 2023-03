Autonomní řízení od Applu je zase o krok dál, částečně bude vycházet i z iPhonů

Jestli lze nějaký projekt Applu označit do jisté míry za bájný, pak je to bezesporu ten s názvem Apple Car. Nikdo totiž přesně neví, co se za ním skrývá, ale díky spoustě nejrůznějších úniků je jasné, že na něm Apple pracuje již dlouhé roky, za které jej již několikrát takříkajíc uložil k ledu. Nyní na něm však práce opět probíhají a jak se zdá, jakékoliv další odložení už nepřipadá v úvahu. Apple si má totiž už i sjednávat dodavatele komponent, kteří mu budou schopni s realizací pomoci.

S informacemi o námluvách s dodavateli přišel před pár hodinami i přední asijský portál Economic Daily News. Podle jeho zdrojů se nyní projektu Apple Car poměrně daří, díky čemuž si je Apple již víceméně jistý jeho dokončením. Ačkoliv zdroje obeznámené s projektem přímo neprozradily, co přesně se za ním skrývá, zdá se, že by se mělo skutečně jednat o auto s automním řízením, ke kterému se měl Apple rozhodnout i na úplném začátku projektu. Svůj záměr měl nicméně následně několikrát přehodnotit a z auta přejít jen na jakousi samořiditelnou platformu skládající se jak z hardwaru, tak i softwaru, kterou by distribuoval mezi automobilky. Nakonec si však chce vše nechat pro sebe.

Co se týče samotného samořiditelného systému, právě o jeho výrobě má nyní Apple intenzivně jednat se společností Wenmao. Ta mu v současnosti dodává LiDAR skenery pro iPhony a iPady, se kterými je Apple roky spokojený a které bude tedy v upravené verzi využívat i pro účely samořízení. LiDARy totiž dokáží velmi přesně trojrozměrně skenovat prostředí, což je pro samořízení naprosto klíčová vlastnost. Jelikož je však dokončení celého projektu ještě relativně daleko, jsou i na začátku veškerá jednání o výrobě. Pokud byste se tedy rádi Apple Car projeli, budete si na něj muset ještě pár let počkat.