Apple už má 67 samořídících aut

Že Apple testuje samořídící technologie pro automobily není již řadu let žádným tajemstvím. Ostatně, aby to mohl dělat v reálném provozu, musí si své vozy i řidiče, kteří kontrolují jízdu vozů, zaregistrovat u příslušných úřadů, čímž jejich existenci ve výsledku „propálí“. A právě díky těmto datům, která musí být čas od času zaktualizována kvůli rozšiřování řad máme o projektu vcelku pravidelně nové zajímavé informace.

Na stav jablečné samořídící flotily se nyní po nějakém čase opět podíval portál MacReports. Tomu se podařilo zjistit, že se po kalifornských silnicích prohání v současnosti 67 autonomních vozů Applu, na které dohlíží 201 řidičů, kteří mají za úkol sedět za volantem a v případě nutnosti převzít řízení. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že oněch 67 aut nejsou rozhodně žádné bájné Apple Car, ale „jen“ Lexusy ověnčené spoustou nejrůznějších senzorů, které je dokáží vést bezpečně provozem.

Ačkoliv Apple pracuje na samořídícím systému velmi intenzivně, pravdou je, že ne vždy dokáže jeho software předejít problému ve formě kolize. Zpravidla se však jedná o kolize způsobené protistranou, takže je v nich systém Applu do značné míry nevinně. Jen pro zajímavost, v letošním roce měl Apple jedinou kolizi bez jakéhokoliv zranění. A co víc, ta se stala ve chvíli, kdy vozidlo řídil řidič a nikoliv systém. Podle záznamu z registru měl řidič mírně odřít přední ráfek o obrubník, což však musí být kvůli striktním podmínkám celého testovacího procesu taktéž nahlášeno. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že dokud systému do řízení „nekecá“ člověk, dokáže auto řídit špičkově.