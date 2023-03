Proč se nevyplatí krást, nebo si klidně jen nechat ztracené AirPods

Rozhodně nehodláme nikoho z našich čtenářů podezírat z takovýchto úmyslů. Pravdou nicméně je, že AirPody se skutečně nevyplatí krást, a to nejen z morálního a právního hlediska. Proč se kradení AirPodů nevyplatí si můžeme demonstrovat na nedávném případu, který se odehrál ve Spojených státech.

Majitelé Apple produktů mají mimo jiné k dispozici nativní aplikaci Najít, která jim pomáhá nejen s nalezením ztracených a odcizených předmětů – včetně AirPodů. Aplikaci Najít se rozhodla využít také Alisabeth Hayden, a to poté, co své AirPody ztratila v průběhu svého letu z Tokia do San Francisca. Místo, kde se jí podařilo AirPody nakonec vystopovat, ji ale velmi překvapilo.

Po přistání na mezinárodním letišti v San Francisku si uvědomila, že si na sedadle zapomněla koženou bundu, ve které se měla nacházet její sluchátka. Steward ale odmítl ženu pustit zpět k sedadlu, aby si bundu vzala zpět, a namísto toho jí nabídl, že jí bundu donese zpět. Když Alisabeth svou bundu dostala, zjistila, že kapsy bundy jsou otevřené a sluchátka se zde nenachází. Žena se tedy rozhodla vystopovat přes aplikaci Najít. Zatímco zpočátku se sluchátka AirPods nacházela ještě na letišti v San Francisku, poté se přesunula do nákladní jednotky společnosti United Cargo na letišti. O několik hodin později se pak sluchátka AirPods nacházela na rezidenční adrese v San Mateu v oblasti Bay Area.

Žena kontaktovala společnost United a letiště San Francisco, aby incident nahlásila, ale ani jedna ze společností nereagovala. Rozhodla se tedy kontaktovat policii, a dostalo se jí pomoci od detektiva pracujícího pro policii v San Mateu. Společně vypátrali, že sluchátka AirPods jsou v domě smluvního zaměstnance letiště, který nakládá jídlo do letadla. O několik dní později detektiv ženě znovu zavolal, že zaměstnanec byl vyslechnut. Dotyčný popíral, že by AirPody měl, dokud mu doma neukázali snímky obrazovky ze sledování – tehdy řekl, že mu je dal jeden z uklízečů letadel. Tato osoba popřela, že by o situaci věděla.

Téměř po dvou týdnech tedy dostala žena své AirPody zpět, sluchátka ale nebyla v dobrém stavu. Po několikanásobné reklamaci jí společnost United poskytla příspěvek na nákup nových sluchátek a 5000 bonusových mil jako omluvu.