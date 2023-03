TOP 5 nejlepších chytrých čističek vzduchu do domácnosti

Čistička vzduchu může být nesmírně důležitým pomocníkem do domácnosti, který vás dokáže zbavit všudypřítomného prachu, pylu, roztočů a bakterií. Zakládá si totiž na systému hned několika filtrů, které dokáží spolehlivě filtrovat zmiňované nečistoty ze vzduchu uvnitř domácnosti. Vhod přijde dvakrát tolik v případě, kdy žijete v prašném prostředí a chcete zvednout kvalitu vzduchu. Zároveň se tak jedná o prvotřídní řešení pro alergiky, případně si také poradí s odstraněním zápachu kouře.

V tomto článku se proto zaměříme na TOP 5 nejlepších čističek vzduchu, které jsou momentálně k dispozici. Tyto elektrické spotřebiče si totiž za poslední roky prošly dlouhou cestou a dočkaly se řady báječných vylepšení. Díky tomu je dnes možné je ovládat kompletně z mobilu a mít tak o všem dokonalý přehled.

Philips Series 2000i Combi 2v1

Jednou z momentálně nejprodávanějších čističek vzduchu je Philips Series 2000i Combi 2v1. Jak už samotný název napovídá, nejedná se jen o čističku jako takovou, ale zároveň i o zvlhčovač vzduchu, díky čemuž tak můžete o to více zvýšit kvalitu vzduchu v domácnosti. Jak uvádí přímo výrobce, čistička je vhodná do místností s maximálním rozměrem do 40 m2, kdy zvládne odfiltrovat objem do 250 m3/hod. Nesmírně důležitou roli samozřejmě hraje filtrační systém. Čistička se proto spoléhá na vzduchový HEPA filtr, který účinně odstraní téměř 99 % alergenů, prachových částic i bakterií. Když k tomu ještě přidáme funkci zmiňovaného zvlhčování vzduchu, tento model se tak postará o podstatně zdravější vzduch.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit na sérii senzorů. Díky nim totiž Philips Series 2000i Combi 2v1 dokáže automaticky rozpoznat kvalitu a stav ovzduší, podle čehož odhadne správný výkon. Stejně tak se ještě nabízí například časovač. Ačkoliv je čistička jako taková většinou tichá, nabízí i speciální noční režim, kdy pracuje s naprosto minimálním hlukem. O fungování a nastavení se pak můžete přesvědčit prostřednictvím vestavěného digitálního displeje. Co je však zcela zásadní, je možnost kompletního ovládání čističky prostřednictvím mobilního telefonu, díky čemuž můžete mít o všem přehled prakticky kdykoliv. Čistička vás v rámci současné akce vyjde jen na 8999 Kč.

Siguro AP-K500W

Dalším velice oblíbeným modelem je Siguro AP-K500W. Jedná se o poměrně elegantní a především efektivní čističku vzduchu, která vás potěší pokročilým filtračním systémem – s vícevrstvým HEPA 13 filtrem, uhlíkovým filtrem a UV světlem – díky čemuž dokáže hravě vyfiltrovat polétavý prach, bakterie, mikroby, roztoče, pyly, alergeny, pachy a řadu dalších škodlivých látek. Co se týče samotných technických specifikací, tento model je vhodnou volbou do všech místností o velikosti až 57 m2, kdy hodnota CADR (Clean Air Delivery Rate), tedy čas, za jak dlouho dokáže čistička vyčistit daný prostor od nežádoucích látek, dosahuje skvělých 490 m3/hod. I přes vysokou efektivitu je však Siguro AP-K500W nesmírně tichá. Dokáže totiž pracovat při hlučnosti pouhých 30,5 dB, což je mimochodem podstatně méně než u klasické lednice.

Jak už jsme zmínili výše, tento model zcela dominuje s ohledem na efektivitu čištění vzduchu. V tom hraje zcela zásadní roli pokročilý filtrační systém, který nejen že filtruje prach či alergeny, ale díky UV lampě také sterilizuje vzduch a odstraňuje z něj cigaretový kouř, zápach plísní a další pachy. S tím jde ruku v ruce i vestavěný ionizátor vytvářející záporné ionty, které na sebe vážou nežádoucí částice ve vzduchu. Stejně tak potěší i speciální noční režim, vestavěný displej pro snadné ovládání či řada chytrých funkcí. Siguro AP-K500W totiž využívá senzor pro měření kvality ovzduší, o čemž vás čistička informuje hned na první pohled svými designovými prvky. Stačí aktivovat automatický režim a o zbytek se produkt postará za vás. Světelný indikátor kolem displeje vás pak rovnou informuje o celkovém stavu podle barev, a to od zelené (skvělá kvalita vzduchu), až po červenou (špatnou kvalitu vzduchu).

Tuto čističku tedy můžete kompletně ovládat prostřednictvím zmiňovaného vestavěného displeje. U toho to ale samozřejmě nekončí. Stejně tak totiž můžete sáhnout přímo do vlastní kapsy a použít chytrý telefon. S pomocí příslušné aplikace lze čističku nejen že ovládat, ale také si nastavit řadu funkcí a vlastností. V rámci současné akce vás Siguro AP-K500W vyjde na 4199 Kč.

Tesla Smart Air Purifier Pro L

Velkou pozornost na sebe svým vstupem na trh dokázala upoutat čistička Tesla Smart Air Purifier Pro L, která potěší filtračním systémem i chytrými funkcemi. Tento model je totiž stejně tak vybaven soustavou kvalitních filtrů, díky čemuž se jedná o skvělého parťáka do místností o velikosti až 43 m3 s celkovým průtokem vzduchu 360 m3/hod. Dokonce nechybí ani výkonný ionizátor pro zprostředkování ještě lepšího vzduchu. Stejně tak nechybí ani UV lampa či uhlíkový a fotokatalytický filtr pro likvidaci běžných virů, bakterií a jedovatých látek, mezi něž se řadí například formaldehyd, toluen či benzen. Celé to ještě doplňuje takzvaný předfiltr pro zachycení vláknitých částic nad 2,5 mm. Díky němu tak máte jistotu, že nebude docházet ke zbytečnému znečišťování celé filtrační soustavy.

U tohoto modelu také potěší jeho jednoduchý design, díky čemuž čistička zapadne do doslova každé domácnosti. Díky senzoru kvality ovzduší lze také využít takzvaný automatický režim, který podle potřeb přizpůsobuje výkon stavu ovzduší, případně jej lze ovládat dle vlastních potřeb prostřednictvím samotného dotykového displeje. Co by to ale bylo za chytrou čističku bez podpory připojení mobilního telefonu. K Tesla Smart Air Purifier Pro L se proto můžete připojit prostřednictvím mobilní aplikace a čističku tedy ovládat či nastavit přímo z vašeho mobilu. Čistička vás vyjde na 5489 Kč.

Xiaomi Smart Air Purifier 4

Xiaomi se momentálně řadí mezi nejpopulárnější společnosti vůbec. Na trh totiž přináší kvalitní mobilní telefony, chytré hodinky, sluchátka a řadu dalších produktů. Zároveň se jedná o poměrně solidního hráče na poli chytré domácnosti. A právě proto v jeho portfoliu nechybí ani pořádná čistička vzduchu – Xiaomi Smart Air Purifier 4. Jedná se o dlouhodobě populární model, který se dokáže postarat o prvotřídní vyčištění vzduchu. Disponuje totiž poměrně sofistikovanou soustavou, která se skládá z hlavního filtru, předfiltru s aktivním uhlíkem a dokonce i ionizátoru, což z čističky dělá skvělého společníka do místností o velikosti až 48 m2 při vzduchovém výkonu 400 m3/hod.

Potěšit dokáže i přední vestavěný OLED displej, který lze využít pro kontrolu stavu či nastavení výkonu. To jde ostatně ruku v ruce se samotným senzorem kvality ovzduší, který v případě aktivace automatického režimu zajišťuje adekvátní výkon čističky. Stejně tak nechybí například noční režim (s hlučností pouhých 32,1 dB), indikátor výměny filtrů či podpora pro připojení mobilního telefonu prostřednictvím příslušné aplikace. Pokud navíc v rámci vlastní chytré domácnosti používáte více produktů Xiaomi, můžete mít o všech z nich dokonalý přehled rovnou na jednom místě. Xiaomi Smart Air Purifier 4 vás vyjde na 5099 Kč.

Tesla Smart Air Purifier Mini

Jako posledního kandidáta si zde uvedeme Tesla Smart Air Purifier Mini. Jak už ze samotného názvu vyplývá, tato čistička vás hned na první pohled zaujme svým podstatně menším tělem a stylovým designem. Tento model je totiž určený do podstatně menších místností do velikosti 14 m2. Pokud totiž hledáte vhodné řešení například do pracovny či menší kanceláře, pak je víceméně zbytečné, abyste utráceli na velkou čističku určenou do domácnosti. To však neznamená, že by Tesla Smart Air Purifier Mini jakkoliv ztrácela na efektivitě. Stejně jako její větší sourozenec totiž disponuje soustavou kvalitních filtrů, díky kterým se dokáže postarat o parádně čistý vzduch. Její průtok vzduchu totiž činí 120 m3/hod a konkrétně u ní najdeme kvalitní HEPA filtr, uhlíkový filtr, omyvatelný předfiltr a výkonný ionizátor. Efektivně proto redukuje šíření alergenů a bakterií (pyl, smog, viry), vstřebává organické těkavé látky, včetně nepříjemných pachů či jiných znečišťujících plynů. Stejně tak nechybí ani UV lampa.

Jak už jsme uvedli výše, tato čistička zároveň potěší svým minimalistickým designem, vestavěným displejem či senzorem kvality ovzduší, podle nějž dokáže nastavit adekvátní výkon. Vzhledem ke svým rozměrům je čistička zároveň vcelku tichá, což navíc ještě parádně doplňuje speciální noční režim. Tesla Smart Air Purifier Mini samozřejmě nemusíte ovládat jen prostřednictvím zmiňovaného displeje. Podstatně rozsáhlejší možnosti se vám totiž otevřou instalací příslušné mobilní aplikace na váš smartphone, který následně můžete využít pro nastavení či samotné ovládání. O všem tak navíc můžete mít přehled přímo z vaší kapsy, včetně momentálního stavu kvality ovzduší či nastaveného výkonnostního stupně.

