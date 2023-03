Na Zemi se valí geomagnetická bouře! Udeří o víkendu a může způsobit problémy s elektronikou

Nadcházejících několik dní hrozí, že se setkáte například s kolísáním elektrické sítě, problémy se signálem, zhoršeným příjmem rádia a tak podobně. Na Slunci se totiž otevřela velká díra, ze které se směrem k Zemi uvolňuje velké množství energetických částic s potenciálem vyvolat geomagnetickou bouři. Ta sice nebude zřejmě příliš silná, s jejími projevy je však přesto dobré počítat.

Podle NASA má čerstvě otevřená díra na Slunci průměr neuvěřitelných 300 000 až 400 000 kilometrů. Jen pro zajímavost, průměr země je 12 742 kilometrů, takže by se do díry naše planeta mohla teoreticky vejít více než 31krát. Co se pak týče bližší charakteristiky děr na Slunci obecně, jedná se ve skutečnosti o chladnější místa než je zbytek povrchu naší nejbližší hvězdy, díky čemuž vypadají oproti zářícímu zbytku černě nebo minimálně tmavě. Z děr „fouká“ sluneční vítr právě ve formě energetických částic, které mají potenciál zacloumat s funkčností pozemské elektroniky. Dle NASA by se tak mohlo stát dnes a zítra, přičemž v dalších dnech bude příliv částic slábnout.