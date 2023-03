JBL slaví víkend plný slev! Sportovní sluchátka nyní pořídíte s až 42% slevami

Komerční sdělení: Hledáte kvalitní sportovní sluchátka za nejlepší ceny? Pak by vaší pozornosti rozhodně neměla uniknout speciální víkendová akce u JBL! Nyní si totiž můžete přijít na oblíbená sluchátka s výraznými slevami. A rozhodně je z čeho vybírat. Cena všech sportovních modelů totiž klesla o skvělých 10 %. Tím to ale rozhodně nekončí. K dostání jsou totiž i kousky s podstatně větším zlevněním. Například JBL Reflect Mini NC, prvotřídní bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku a odolností vůči vodě dle IPX7, jsou dokonce k dostání se 42% slevou! S nákupem ale rozhodně neotálejte. Akce totiž platí jen do neděle 26. března 2023.

Aby toho ale nebylo málo, pojďme si posvítit na tři nejoblíbenější modely, které by vám mohly padnout do oka. Konkrétně je řeč o JBL Endurance Race TWS, JBL Endurance Run BT a JBL Reflect Mini NC.

JBL Endurance Race TWS

Pokud hledáte prvotřídní bezdrátová sportovní sluchátka, pak se JBL Endurance Race TWS jeví jako jasný kandidát. Tento model vás totiž potěší kvalitním zvukem JBL Pure Bass, až 30hodinovou výdrží baterie či funkcí Ambient Aware, díky které máte dokonalý přehled o vašem okolí. Důležitou roli hrají i kvalitní mikrofony s funkcí TalkThru pro křišťálově čisté telefonní hovory, a to doslova za každé situace.

Jelikož se jedná o sportovní sluchátka, nesmírně důležitou roli u nich hrají ergonomické doplňky a takzvaná technologie Twistlock. Ta totiž slouží ke zmírnění tlaku při uchycení, čímž poskytuje podstatně lepší utěsnění a stabilitu. JBL Endurance Race TWS vám tak budou perfektně držet v uších doslova za každé situace. Samozřejmostí je také odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67.

JBL Endurance Run BT

Nesmírně zajímavým kandidátem pro sportovce jsou také JBL Endurance Run BT. Jedná se o bezdrátová sportovní sluchátka, která hned na první pohled zaujmou svým Fliphook designem či technologiemi TwistLock a FlexSoft pro zajištění ergonomického tvarování a maximální stability v uších, bez ohledu na charakter samotného cvičení. Tento model je proto ideálním parťákem pro nejrůznější sporty, při nichž vás potěší skvělým zvukem, již zmiňovaným stabilním uchycením či odolností vůči potu dle stupně odolnosti IPX5.

Ke sluchátkům stačí jen přes Bluetooth připojit váš telefon a můžete se rovnou pustit do poslechu vaší oblíbené muziky či podcastů. Určitě bychom také neměli zapomenout zmínit výdrž baterie dosahující až 6 hodin a přítomnost kvalitních mikrofonů pro čisté hands-free hovory. Z toho pak také vychází podpora hlasových asistentů, včetně Siri.

JBL Reflect Mini NC

To nejlepší na konec. Již v samotném úvodu jsme zmínili, že vůbec největšího zlevnění se dočkala JBL Reflect Mini NC. Jedná se o povedená sportovní sluchátka, která kombinují prvotřídní zvuk a řadu užitečných funkcí. Dokonce ani nechybí aktivní potlačení hluku, díky čemuž se můžete naplno ponořit do poslechu oblíbené muziky, aniž by vás cokoliv vyrušovalo. Naopak se nabízí i funkce Smart Ambient, která funguje obráceně. Oceníte ji například při běhu v ulicích města, kdy díky ní uslyšíte zvuky okolí přímo ve svých sluchátkách.

Sluchátka tohoto typu se samozřejmě neobejdou bez odolnosti vůči vodě i potu dle stupně krytí IPX7. Stejně tak vás JBL Reflect Mini NC potěší duálním připojením a kvalitními mikrofony pro případné hands-free hovory. Zvuk sluchátek a řadu dalších vlastností si navíc můžete kompletně přizpůsobit dle vlastních preferencí v rámci mobilní aplikace JBL Headphones.

