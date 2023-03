USA možná zcela zakáže TikTok

V poslední době se o čínské síti TikTok hovoří poměrně často v souvislosti s bezpečnostními riziky, které představuje. I u nás přikročila k jeho zákazu na pracovních zařízeních velká část nejen státních institucí ale i některé podniky. Podobná situace je také v USA, kde musí Tik Tok zmizet z vládních zařízení. Nyní je ovšem na spadnutí i varianta, že by se to mohlo týkat plošně všech uživatelů.

Americký list The Guardian uvedl, že takové eskalaci se snaží zabránit ředitel TikToku, Shou Zi Chew, kterého ve čtvrtek předvolal americký kongresový výbor. Hlasy proti TikToku zaznívají jak z Ameriky, tak i Evropy, především díky sílícím obavám z nakládání s daty uživatelů, což může představovat značné bezpečnostní riziko. Pracovní zařízení vládních představitelů a úředníků v těchto zemích tedy nyní podléhají také zákazu.

TikTok CEO Shou Zi Chew: ‘The only face data that we collect is when you use the filters, to have say sunglasses on your face, we need to know where your eyes are.’

GOP Rep. Earl Carter: ‘Why do you need to know where the eyes are?’ pic.twitter.com/254VuH0mjZ

— NowThis (@nowthisnews) March 24, 2023