Obchodní ředitel XTB: O zákazu ETF, krizi bankovního sektoru a mnohém dalším

Ve finančním sektoru se toho v průběhu března odehrálo opravdu mnoho. Viděli jsme pád velkých bank, velkou volatilitu na finančních trzích i rozpaky lokálních investorů týkajících se nabídky ETF. Na všechny tyto témata odpovídal Vladimír Holovka, obchodní ředitel XTB.

V posledních dnech se hodně mluví o konkurenčních brokerech, kteří stahují z nabídky mnoho populárních ETF, může nastat taková situace i v XTB?

Samozřejmě jsme zaznamenali toto aktuální téma. Z našeho pohledu XTB i nadále plní vše potřebné, co evropská nebo domácí regulace vyžaduje. XTB pro vlastní vydávané investiční nástroje poskytuje české nebo slovenské znění Key Information Documents, zkráceně KIDs. V případě ETF nástrojů vystupuje XTB v tzv. vztahu execution-only bez poradenské činnosti, tedy na tyto případy se povinnost lokálních verzí KIDs podle ČNB nevztahuje. XTB tedy stále dokáže bez problému poskytnout ETF našim stávajícím i novým klientům, navíc bez poplatků za transakce až do výše 100 000 EUR měsíčně.

V současné době je mnoho bankovních domů pod tlakem a některé se potýkají i s existenčními problémy. Hrozí něco takového u brokera?

Obecně řečeno ne. Jde o to, že obchodní model banky a brokerského domu je velmi odlišný. Regulovaní a licencovaní brokeři v rámci evropského prostoru mají za povinnost evidovat klientské prostředky a investiční instrumenty na oddělených účtech, než jsou ty běžné vlastní, které se používají na chod společnosti. Zde je podle mého zásadní rozdíl od tradičních bank, které mají vše na jedné hromadě. Pokud tedy máte velkého brokera s mnohaletou tradicí, který má a dodržuje regulaci v rámci EU, tak můžete mít klidný spánek.

V případě hypotetického krachu brokerské společnosti, přijdou klienti o své aktiva nebo cenné papíry?

Jak jsem uvedl, tak regulované brokerské domy evidují klientské cenné papíry a různá aktiva odděleně od svých prostředků. Tedy pokud by nastal nějaký krach, tak by to klientské investice nemělo zasáhnout. Jediným rizikem je, že klient nebude moci nakládat se svými investicemi do doby, než bude stanoven nějaký správce, který bude řešit, jak naložit s aktivy klientů. Klienty si buď převezme jiný broker, nebo si klienti sami budou žádat, kam chtějí svá aktiva převést. Navíc každý broker má povinnost být členem garančního fondu, který případně dokáže poškozené klienty kompenzovat, a to zpravidla až do výše cca 20 000 EUR.

Pokud někdo v současnosti hledá nového brokera, jaké aspekty by měl hledat a na co si případně dát pozor?

Jsem rád, že se za posledních 5 let brokerský trh poměrně zkultivoval a těch méně seriózních subjektů je méně a méně. Na druhou stranu tato nelehká doba vyšší inflace a zpomalujícího se ekonomického růstu nahrává těm, kteří chtějí nalákat ty méně obezřetné a nabízet nějaké garantované výnosy s minimálním rizikem. Tedy to je důvod proč se mít stále na pozoru. Jednoduchým filtrem je, zdali je daný broker pod regulací EU nebo ne. Mimoevropská regulace může investorovi velmi zkomplikovat situaci, pokud je s nějakou činností brokera nespokojen. Dalším faktorem je doba působení brokera. Existují subjekty, které zamýšlejí své klienty poškodit a jakmile je jejich reputace nakolik špatná, tak opět ukončí činnost původní společnosti a založí nový subjekt – s jiným názvem, ale se stejnými lidmi a stejnými praktikami. A takto se to opakuje. To se obvykle netýká koncových brokerů, tzv. obchodníků s cennými papíry, ale jejich zprostředkovatelů (investiční zprostředkovatelé, nebo vázaní zástupci). Pokud naopak budete volit služby zavedeného brokera s mnohaletým působením, tak pravděpodobně neuděláte špatně.

Jak se aktuální situace na světových burzách promítá do vašich aktivit a aktivit klientů XTB?

Když je na trzích klid, tak i brokeři mají relativně klid. To se však nedá říci o posledních týdnech. Událostí na trzích je celá řada a pohyby světových burz jsou významné na oba směry. Tedy i my se snažíme být aktivnější a informovat naše klienty ve zvýšeném tempu a objemu, aby se v rychle měnícím se prostředí dokázali lépe zorientovat. Stále platí to, že jakmile se na trzích něco děje, tak to přiláká pozornost všech typů ochodníků i investorů. Investiční příležitosti se zajímavou slevou se nabízí pro dlouhodobé investory. Naopak pro aktivní obchodníky je větší volatilita vždy vítána, protože se objevuje mnoho krátkodobých příležitostí, a to jak směrem cenového růstu, tak i směrem cenového poklesu. Každý si však musí sám zodpovědět, zdali v těchto momentech chce těchto situací využít nebo stát mimo trh. Samozřejmě nic není zadarmo a vše s sebou nese riziko, toho si každý aktivní investor musí být vědom a být schopen si tato rizika vyhodnotit vzhledem k jeho investičnímu profilu.

Co byste poradil stávajícím investorům a krátkodobým obchodníkům v této situaci?

Využít příležitostí, ale zachovat chladnou hlavu. Vím, může se to zdát jako nic neříkající fráze, ale čas na finančních trzích neplyne vždy stejně. Občas se během několika týdnů odehraje tolik událostí a příležitostí, co jindy trvá několik let. Tedy je zapotřebí v těchto časech být o to aktivnější, dělat si domácí úkoly v podobě studia a analýz, protože pokud se dobře zorientujete ve chvílích, kdy trhy šílí, tak můžete pro své obchodní a investiční výsledky získat velmi pěkný náskok. Pokud však nebudete jednat rozvážně a s chladnou hlavou, tak naopak můžete dostat od trhů pěkně za uši. Nebo, jak jsem zmínil, můžete stát mimo trh, ale pak si nesmíte sami sobě vyčítat, že jste to tenkrát nenakoupili, když to bylo přece tak jasné.

Plánuje XTB něco zajímavého v blízké budoucnosti?

Shodou okolností plánujeme na sobotu 25. 3. další ročník Online trading konference. Vzhledem k aktuálním událostem na trzích máme poměrně dobré načasování, protože se nám opět podařilo přizvat celou řadu zkušených traderů a analytiků, kteří určitě všem divákům pomohou se v současné situaci zorientovat. Přístup na tuto online konferenci je zdarma a vysílací link získá každý po krátké registraci. Je zapotřebí své přístupy a strategie neustále vyvíjet a přizpůsobovat aktuálnímu tržnímu prostředí.

Trading konference tedy znamená, že je opravdu jen pro krátkodobé obchodníky, nebo byste účast doporučil třeba i dlouhodobým investorům?

Je pravdou, že řada principů a technik bude zaměřena spíše pro krátkodobé obchodníky. Na druhou stranu například detailní rozbor makroprostředí a nějaké implikace pro vývoj následujících měsíců ocení i dlouhodobější investoři. Svůj náhled poskytne například analytik XTB Štěpán Hájek, nebo správce privátního kapitálu David Monoszon. Nejen na jejich výstupy se těším, protože dokáží zasadit do širšího kontextu makroekonomický vývoj, role centrálních bank a v neposlední řadě také samotnou aktivitu jednotlivých tržních hráčů.

Vladimír Holovka

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Do brokerské společnosti XTB nastoupil v roce 2010, od roku 2013 je vedoucím obchodního oddělení pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Profesně se specializuje na technickou analýzu, tvorbu obchodních strategií, měnovou politiku a strukturu finančních trhů. Za podmínky dlouhodobě úspěšného obchodování považuje důslednou kontrolu rizik, správné řízení peněz a disciplínu.