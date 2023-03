Dynamic Island iPhonů 15 (Pro) bude obsahovat „nový“ senzor

Nová generace iPhonů se pozvolna blíží, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – úniky informací odhalující tyto novinky začínají nabírat na intenzitě. O odhalení dalších poměrně zajímavých detailů se nyní postaral velmi spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako jedny z nejpřesnějších.

Kuovi se nyní podařilo zjistit konkrétně to, že do Dynamic Islandu u iPhonů 15 (Pro) bude integrován „nový“ senzor. Uvozovky v předešlé větě je však potřeba skutečně zdůraznit. Nebude se totiž jednat ve výsledku o nový senzor, ale o novinku v Dynamic Islandu, kterou jeho první verze u iPhonů 14 Pro neoplývala. Řeč je konkrétně o integraci proximity senzory, který je zodpovědný za probouzení displeje nebo za jeho zhasínání v případě přiblížení telefonu k uchu při telefonování. V současnosti je tento senzor umístěn pod Dynamic Islandem, jelikož dokáže fungovat přes displej. To se ale nyní mění.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c Vstoupit do galerie

Proč tomu tak je v tuto chvíli zůstává nezodpovězené. Kuo je nicméně přesvědčen o tom, že posunutí proximity senzoru nebude mít žádný vliv na jeho funkčnost a tudíž se ze strany Applu jedná buď o vynucenou změnu vnitřním uspořádáním komponentů, nebo o krok k dalšímu ušetření. Teoreticky se mu totiž mohlo povést senzor buď výrazně zmenšit, nebo integrovat do něčeho dalšího, což by se samozřejmě na nákladech podepsalo pozitivně. Vše ale ukáže ve výsledku až září a oficiální představení telefonů nebo možná dokonce až jejich první rozborka. Pokud totiž novinka neovlivní funkčnost, Apple se o ní na Keynote pravděpodobně nerozpovídá.