Rychlost USB-C iPhonů 15 bude k smíchu

Zatímco někteří jablíčkáři nedají dopustit na Lightning port, jiní jej již roky pohřbívají s tím, že je na čase jej vyměnit za USB-C. To se sice letos u iPhonů 15 (Pro) skutečně stane, avšak zřejmě ne v podobě, ve kterou všichni doufali. USB-C v řadě 15 se totiž bude rychlostně lišit od toho v řadě 15 Pro, takže o jednotném portu nebude nakonec ani řeč.

V posledních měsících se objevují poměrně často informace o tom, že má Apple v plánu nasadit do iPhonů 15 pomalejší USB-C než do iPhonů 15 Pro. Tuto skutečnost pak před pár hodinami potvrdil i přední analytik Ming-Chi Kuo, dle kterého jsou již dodavatelské řetězce seznámeny s tím, že do iPhonů 15 budou jejich dělníci vkládat USB-C založené na USB 2.0, zatímco do řady Pro půjdou USB-C založené na USB 3.2. První zmiňovaný port proto dosáhne rychlosti 480 Mb/s, zatímco druhý až 20 Gb/s. iPhony 15 tedy budou z hlediska přenosových rychlostí portu na stejné úrovni jako třeba iPhony 5, jelikož i Lightning nabízí maximální přenosovou rychlost 480 Mb/s. Pokud vám tedy jde o rychlý kabelový přenos dat, nezbude vám nic jiného než sáhnout po řadě Pro, která vás v tomto směru zcela uspokojí.