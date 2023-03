Apple chce vysílat Premier League

Z Apple TV+ se v budoucnu možná stane mekka sportovních příznivců. Kalifornský gigant totiž podle dostupných informací pokukuje po spoustě vysílacích práv na nejrůznější soutěže ve světě, které by rád právě na Apple TV+ vysílal po boku MLB či MLS. Jednou ze soutěží, které má mít již nyní na dosah ruky, je pak fotbalová Premier League, tedy jedna z nejlepších fotbalových lig současnosti.

Že se Apple o Premier League zajímá jsme v minulosti již několikrát slyšeli, avšak tehdy se jednalo jen o první úvahy o možné koupi. Nyní však má kalifornský gigant již pomalu sestavovat nabídku, kterou by rád vedení Premier League odeslal. Kolik za vysílací práva nabídne sice není v tuto chvíli jasné, pokud se mu je však podaří získat, měl by kromě Premier League dostat k dispozici i práva na nižší soutěž English Football League. Pro fotbalové fanoušky by se tak stala Apple TV+ rázem velmi atraktivní, přičemž koupí práv v Anglii fotbalové šílenství ani zdaleka neskončí. Podle dřívějších zpráv totiž Apple koketuje i s myšlenkou koupě práv na Champions League, která je ve světě extrémně populární a která by mu tedy zcela určitě zajistila příliv spousty diváků. Vše ale v tomto směru ukáže až čas.