Steve Jobs promlouvá díky umělé inteligenci ze záhrobí! Poslechněte si jej

Od smrti spoluzakladatele Applu Steva Jobse uplyne letos na podzim již neuvěřitelných 12 let. Ačkoliv jeho odkaz stále přetrvává, vybavit si například jeho hlas by bylo bez možnosti připomenutí si jej přes videa na YouTube či jiných platformách jen velmi těžké. Raketové pokroky umělé inteligence však v tomto směru dle všeho dokáží nastolit nové pořádky, jelikož díky nim zesnulí znovu promluví.

Vývojář John H. Meyer se před pár dny pochlubil na svém twitterovém účtu doslova husarským kouskem. AI modul se mu totiž povedlo vytrénovat v napodobení hlasu Steva Jobse, následně jej napojit na chatGPT a poté jej ještě propojit s Messengerem. Výsledkem je to, že umělá inteligence odpovídá hlasem Steva Jobse v hlasových zprávách na dotazy zaslané AI Jobsovi na Messenger. Odpovědi umělé inteligence přitom mají nejenže hlavu a patu, ale i intonačně zní prakticky nerozeznatelně od klasické Stevovy mluvy. Ostatně, přesvědčte se sami v ukázkách níže.

This is crazy and absolutely surreal!

I trained an AI on Steve Jobs’ voice…

…and then connected it to the chatGPT API 🤯

…and finally, connected it all to Facebook Messenger to allow for 2-way voice conversations with Steve Jobs about anything! 🤖

Final product (sound… pic.twitter.com/tQ8Qha9map

— John H. Meyer 🚀 (@BEASTMODE) March 20, 2023