AirTag se kuriózním způsobem postaral o dopadení zloděje auta

Na stránkách našeho magazínu jsme vás již mnohokrát informovali o případech, kdy jablečný lokalizační přívěsek AirTag pomohl při krádeží vozu. Podobný případ se odehrál nedávno v Chicagu, k dopadení zloděje ale nakonec došlo jinak, než byste možná původně předpokládali.

Když se řekne, že AirTag pomohl odhalit zloděje auta, většina lidí si představí pachatele ujíždějícího v ukradeném voze, ve kterém se ale zároveň nachází také AirTag, díky čemuž lze auto vystopovat přes aplikaci Najít. V tomto případě ale zloděj vůbec s vozem nestihl odjet, protože zmíněný vůz disponoval manuálním řazením, což bylo nad pachatelovy schopnosti. Když zloděj zjistil, že kvůli manuální převodovce nemá šanci s kradeným vozem ujet, rozhodl se alespoň utéci s klíčky majitelky vozu. Na těch byl ale připevněn AirTag.

Fotogalerie AirTag LsA 1 AirTag LsA 2 AirTag LsA 3 AirTag LsA 4 AirTag LsA 5 AirTag LsA 6 Vstoupit do galerie

Pětadvacetiletý Andrew Moran svůj pokus o krádež hájil tím, že by „ho někdo zabil, kdyby to neudělal“. Moran se o krádež pokusil ve chvíli, kdy ve voze seděla jeho majitelka. Žena v domnění, že Moran má v kapse bundy zbraň, vystoupila a z nedalekého obchodu zavolala policii. Zatímco volala o pomoc, Moran se podle žalobců snažil rozjet její Audi A3, protože neuměl řídit s řadicí pákou. Když policejní sirény zesílily, vzdal to a utekl. Prokurátoři uvedli, že pokus o krádež auta zaznamenaly bezpečnostní kamery. Když Moran z místa činu utíkal, naskočil v Chicagu na vlak Blue Line. Policie sledovala klíčenku prostřednictvím aplikace Najít v telefonu majitelky vozu, a na Morana si na další zastávce počkala další hlídka, která jej zatkla. Klíče oběti byly nalezeny ve vagonu.

AirTag lze zakoupit zde