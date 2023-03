Že by konečně? Apple opět koketuje s chytrými řemínky pro Apple Watch

Apple pokračuje ve výzkumu nových technologií a příslušenství pro Apple Watch. Americký úřad pro patenty a ochranné známky udělil jablečné společnosti patent na řemínek pro Apple Watch s integrovaným modulem NFC, který by byl schopen komunikovat s čipem NFC uvnitř hodinek. Apple Watch pak dokáží identifikovat, který pásek je připojeno, a poté tyto informace použít k několika různým činnostem.

WatchOS by například mohl dynamicky měnit své uživatelské rozhraní podle toho, který pásek je připojeno. To může zahrnovat úplnou změnu ciferníku nebo úpravu designu aktuálního ciferníku tak, aby lépe odpovídal barvě nového pásku. Apple Watch by také mohly být schopny přepínat různé aplikace (cvičení), pokud je připojen konkrétní pásek. Navíc by to společnosti, dle textu patentu, umožnilo zakročit proti náramkům Apple Watch třetích stran. „Po zjištění, že pásmo, které je připojeno k zařízení, není autorizovaným páskem, může být poskytnuto varování pomocí výstupní součásti zařízení a/nebo může být jedna nebo více funkcí zařízení deaktivována nebo jinak upravena. V dalším příkladu může být konkrétní pásek spojen s konkrétní aplikací nebo službou na nositelném elektronickém zařízení.“ Patent vedle pásku s NFC hovoří také okrajově o biometrických senzorech, senzorech gest a podobně. Jako obvykle je ale třeba připomenout, že Apple vlastní nepřeberné množství patentů, které nikdy nemusí uvést v život. Líbily by se vám pásky s NFC?

