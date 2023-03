Applu unikl design jeho nových sluchátek!

Sluchátka z dílny Applu se těší v posledních letech doslova extrémní popularitě, což ostatně perfektně dokazují jejich skvělá prodejní čísla. Pravdou však je, že audio svět neovládá Apple jen skrze AirPods, ale taktéž skrze sluchátka společnosti Beats, kterou před lety koupil. A právě nová sluchátka od Beats odhalil i iOS 16.4 včetně animace, takže je jasné, že k jejich odhalení dojde již velmi brzy.

New Beats Studio Buds coming soon. To be called "Buds+" per @9to5mac pic.twitter.com/NGV6TmrkmO

— iSoftware Updates (@iSWUpdates) March 21, 2023