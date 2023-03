Přichází nová JBL Tune 520BT! Zaujmou skvělým zvukem a bezkonkurenční výdrží baterie

Komerční sdělení: Na trh právě přichází prvotřídní náhlavní sluchátka JBL Tune 520BT. Jedná se o nástupce dnes již legendárního modelu 510BT, který se řadí mezi jeden z nejprodávanějších produktů ve své kategorii vůbec. Společnost JBL samozřejmě staví na silných základech a celé to ještě posouvá o hned několik kroků vpřed. Nejen že vás tak sluchátka potěší velmi kvalitním zvukem, ale především zcela bezkonkurenční výdrží baterie.

Jak už jsme zmínili výše, nově uvedená JBL Tune 520BT potěší zvukem a výdrží baterie. O kvalitní poslech vaší oblíbené muziky se totiž postarají 33mm dynamické měniče v kombinaci se zvukem JBL Pure Bass. S tím jde ruku v ruce i nasazení moderní technologie Bluetooth 5.3, která zajistí stabilní a ničím nerušený bezdrátový přenos. Zvuk jako takový si navíc můžete přizpůsobit dle vlastních preferencí. S tím vám totiž pomůže mobilní aplikace JBL Headphones, která vám zpřístupní například ekvalizér či umožní aktivovat hlasové pokyny.

V čem tato náhlavní sluchátka jednoznačně dominují, je již zmiňovaná výdrž baterie. Na jedno nabití totiž vydrží až 57 hodin! Aby toho navíc nebylo málo, stejně tak potěší i podpora rychlého nabíjení – již za 5 minut získáte dostatek energie na další 3 hodiny. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit kvalitní mikrofony pro hands-free hovory s funkcí Voice Aware, možnost vícebodového připojení či podporu hlasových asistentů Siri a Google.

U náhlavních sluchátek hraje nesmírně důležitou roli i jejich design a provedení. JBL má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a plně si tyto potřeby uvědomuje, díky čemuž se JBL Tune 520BT mohou pochlubit velmi precizním zpracováním. Výrobce totiž vsadil na použití lehkých materiálů v kombinaci s měkkými náušníky s polstrovaným hlavovým mostem. Sluchátka tak budou maximálně pohodlná i při delším nošení. Díky sklápěcímu designu je pak dokonce můžete v okamžiku složit a nosit je s sebou.

JBL Tune 520BT jsou k dostání v modrém, černém, fialovém a bílém provedení za 1490 Kč.

JBL Tune 520BT vs. Tune 510BT

Nyní se pojďme podívat na to nejdůležitější. Jak už jsme zmínili výše, tato nová náhlavní sluchátka jsou přímým nástupcem legendárního modelu JBL Tune 510BT, který se svého času těšil obrovské popularitě. Pojďme se proto společně zaměřit na to, v čem si sluchátka polepšila a jakých se dočkala změn. Ve skutečnosti je to totiž poměrně jednoduché – vlastníci nového modelu se mají rozhodně na co těšit.

Již výše jsme si zmínili hlavní přednosti tohoto modelu. A hned nyní musíme uznat, že novinka naprosto demoluje předchozí sluchátka! JBL Tune 510BT se vyznačovala zvukem JBL Pure Bass a 32mm dynamickými měniči v kombinaci s až 40hodinovou výdrží baterie, podporou rychlého nabíjení, technologií Bluetooth 5.0 a podporou pro hands-free hovory. Novinka tedy vyhrává snad na každé lince – bezkonkurenčně přeskakuje výdrž baterie, přináší o milimetr větší měniče a vsází na moderní Bluetooth technologii.

Na trh se tím pádem dostávají zcela bezkonkurenční náhlavní sluchátka, která jsou připravena převzít pomyslné žezlo. Pokud tedy hledáte nejlepší sluchátka v poměru cena/výkon, pak je model JBL Tune 520BT jasným kandidátem!