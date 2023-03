Podívejte se, jak skvěle by vypadal Dynamic Island na MacBooku

Když před pár lety MacBooky přebraly od iPhonů výřezy v displeji, naznačil tím do jisté míry Apple, že se nebojí své ikonické prvky sdílet napříč vícero produktovými řadami. Přesně z tohoto důvodu by proto nebylo žádným překvapením, kdybychom se za pár let dočkali výměny výřezu v displeji MacBooků za Dynamic Island představený poprvé loni u iPhonů 14 Pro. I na MacBoocích by do něj totiž šla skrýt přední kamera se senzory a zároveň by mohl být tento prvek využit pro zobrazování nejrůznějších věcí počínaje notifikacemi na nabití, pokračujíce přes upozornění na probíhající audiohovor a konče například možností maximalizace hudebního přehrávače. Na to, jak by mohl Dynamic Island na MacBooku vypadat, se rozhodl nyní odpovědět designér Ian Zelbo svým novým konceptem. A protože stojí rozhodně za prohlédnutí, mrknout na něj můžete v galerii pod tímto odstavcem.

Fotogalerie Dynamic Island MacBook 1 Dynamic Island MacBook 2 Dynamic Island MacBook 3 Dynamic Island MacBook 4 Vstoupit do galerie