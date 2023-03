Na trh přichází prvotřídní tablet Blackview Tab 16! Potěší bezkonkurenčním výkonem a kvalitní výbavou

Komerční sdělení: Na trh právě vstupuje vlajkový tablet společnosti Blackview – Blackview Tab 16 – který na sebe hned při představení dokázal upoutat vlnu pozornosti. Tento model má totiž rozhodně co nabídnout a jednoznačně tak dominuje v poměru cena/výkon. Čím se konkrétně vyznačuje, co se skrývá v jeho útrobách a s čím si poradí? Na to se nyní společně zaměříme.

Blackview Tab 16

Pokud hledáte doopravdy kvalitní tablet, který vás potěší zejména větší obrazovkou a prvotřídním výkonem, pak je Blackview Tab 16 výbornou volbou. Tablet si totiž zakládá na prvotřídním 11“ displeji s 2K rozlišením, od kterého slibuje maximální navýšení vaší produktivity. Díky tomu tak nemusí nutně sloužit jen jako tablet. V okamžiku totiž můžete připojit Bluetooth klávesnici a myš a zařízení tak přepnout do PC režimu, u čehož si samozřejmě můžete užít všech benefitů dotykové obrazovky. Za zmínku také stojí režimy zobrazení, které vám dokážou šetřit oči.

S tím jde ruku v ruce i samotný výkon. Uvnitř Tab 16 tepe výkonný čipset Unisoc T616 s osmijádrovým procesorem, který se skládá z dvou výkonných jader A75 s frekvencí až 2,0 GHz a šesti úsporných jader A55 s frekvencí až 1,8 GHz. Díky tomu tablet dokáže efektivně využít své zdroje a zároveň tak šetřit energii. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit až 14GB operační paměť RAM a 256GB úložiště, které lze rozšířit až na 1 TB s pomocí paměťové karty. Co se pak týče výdrže baterie, v tomto směru vás tablet doslova ohromí. Díky akumulátoru s kapacitou 7680 mAh totiž na jedno nabití poskytuje až 18 hodin běžného používání. Díky rychlému nabíjení (18 W) jej navíc za pouhých 30 minut nabijete na další 4 hodiny práce.

Blackview Tab 16 je už na první pohled prémiovým tabletem, o čemž jednoznačně vypovídá jeho design. Tablet si totiž zakládá na precizně zpracovaném těle z leteckého hliníku, což zároveň hraje důležitou roli i s ohledem na jeho odolnost. Určitě ještě nesmíme zapomenout jeho tloušťku v podobě pouhých 7,95 milimetrů a hmotnost činící pouze 533 gramů. Tento model je zároveň skvělým parťákem pro sledování oblíbených filmů či seriálů. Výrobce u něj totiž vsadil na čtveřici reproduktorů Smart-K Quad-Box s podporou pro 3D stereo zvuk. Pochopitelně nechybí ani certifikace Widevine L1.

O tabletech se také častokrát říká, že nenabízejí kvalitní fotoaparáty. Blackview Tab 16 chce tuto představu jednou provždy změnit. Zařízení proto nabízí zadní 13MP kameru v kombinaci s předním 8MP fotoaparátem, kterému nechybí technologie pro rozpoznání obličeje. Počítat tak můžete s prvotřídní kvalitou při videohovorech, online mítincích a podobně. Z hlediska softwaru Blackview Tab 16 běží na DokeOS_P 3.0, který si zakládá na populárním Androidu 12. Výrobce si dal také silně záležet na celkovém zabezpečení, díky čemuž můžete počítat s šifrováním a mnoha dalšími výhodami. Tablet také podporuje GPS, GLONASS, Galileo a BeiDou pro snadné cestování.

Cena a dostupnost [50% sleva]

Jak už jsme zmínili v samotném úvodu, Blackview Tab 16 právě vstupuje na trh a cílí na náročné uživatele, kteří potřebují schopný tablet s větším displejem. A právě v tomto směru jednoznačně dominuje. Jenže aby toho nebylo málo, při příležitosti vstupu tabletu na trh si jej nyní můžete pořídit s dechberoucí 50% slevou! Zařízení vás s takovou vyjde na pouhopouhých 189,99 $!

S nákupem ale rozhodně neotálejte. Akce totiž platí jen při příležitosti vstupu tabletu na trh, respektive tedy do 26. března 2023. Nyní tak máte zcela unikátní příležitost si přijít na bezkonkurenční tablet za pouhou polovinu.

Blackview Tab 16 zakoupíte se slevou zde

Aby toho ale nebylo málo, cenu si můžete o to ještě snížit, což je možné prostřednictvím slevový kódů. Stačí jeden z nich zadat v košíku a cena se vám automaticky sníží.