Microsoft: Na iPhonech si příští rok plnohodnotně zahrajete hry z Xboxu

Fanoušci herní platformy Xbox budou mít zřejmě již v příštím roce velký důvod k oslavám. V Evropské unii totiž začne platit nový zákon o digitálních trzích, který Applu mimo jiné nařídí umožnit na jeho platformy vstup obchodů se hrami a aplikacemi třetích stran, které budou ve výsledku osvobozeny o poplatky z prodejů či striktní kontrolu ze strany Applu. A právě této příležitosti chce ve velkém využít Microsoft, což nyní potvrdil šéf jeho herní divize Phil Spencer v rozhovoru pro Financial Times.

Kupování her na Xbox a potažmo jejich hraní je v současnosti přes iPhony docela obtížné. K nákupům je totiž nutné využít jen webovou verzi obchodu Microsoftu a totéž v bledě modrém pak platí pro cloudový streaming her z Game Passu. V App Store sice naleznete aplikaci Xbox, avšak ta slouží ve výsledku jen ke správě Xboxu, potažmo vašeho herního profilu s tím, že koupit hry či je přes ně hrát jinak než „domácím“ streamingem (tedy de facto jen zrcadlením obsahu z domácího Xboxu na obrazovku vašeho iPhone) nelze. To chce ale Microsoft změnit. „Myslíme si, že je to (nová zákon o digitálních trzích – pozn. red.) obrovská příležitost. Chceme se dostat do pozice, kdy můžeme náš exkluzivní obsah, i obsah od našich partnerů třetích stran nabízet na jakékoliv obrazovce komukoliv, kdo by ho chtěl hrát,“ řekl konkrétně v rozhovoru Schiller. Je tedy jasné, že nenarážel jen na možnost prodeje her přes vlastní herní obchod, ale taktéž jejich hraní. Jedním dechem se ale sluší dodat, že hraní by neprobíhalo ve stylu instalace hry do iPhonu, ale přes internet skrze streaming, jak je tomu i nyní. Vše by ale bylo plynulejší a rychlejší, protože nyní nabízí Microsoft jen webovou verzi aplikace s řadou různých omezení.

Jelikož Applu ve výsledku nezbude nic jiného než vyjít zákonu vstříc a respektovat jej, jelikož by mu v opačném případě hrozily nemalé pokuty, už nyní se dá bez jakékoliv nadsázky říci, že se jeho uzavřený softwarový svět v brzké době poměrně výrazně změní. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že tato změna bude více než příjemná, protože by z ní měli být uživatelé schopni těžit skutečně ve velkém stylu. Byla to totiž třeba právě nechuť firem platit nemalé poplatky, která zapříčinila to, že si uživatelé museli některé věci na iPhonech doposud odpírat. Tomu je ale nyní zřejmě nadobro konec a z iPhonů se tak stane zase o něco komplexnější elektronika, byť paradoxně s minimálním zapříčiněním Applu.

