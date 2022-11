Jak výkonná je nová Apple TV ve srovnání s PlayStationem a Xboxem

Když Apple před pár týdny světu představil novou generaci Apple TV 4K, lákal u ni primárně na výrazně vyšší výkon, který jí zajišťuje čipset A15 Bionic z iPhonů 13 (Pro) a 14. První testy však ukázaly, že si novinka minimálně z hlediska rychlosti takřka nepolepšila a je tedy otázkou, jak to s jejím výkonem vlastně je. Odpověď se nyní snaží přinést testy magazínu FlatpanelsHD, který se rozhodl porovnat technické specifikace nové Apple TV s konzolemi PlayStation a Xbox. A díky tomu došel ke vskutku zajímavým zjištěním.

První poměrně zajímavou informací točící se okolo nové Apple TV 4K je fakt, že oproti loňské Apple TV měla zrychlit „jen“ o 40 %, zatímco Apple ve všech propagačních materiálech hovoří o 50% zrychlení. Zde je nicméně třeba na jeho obhajobu dodat, že mohl použít jinou metodiku měření než právě FlatpanelsHD a měření tedy mohou být do jisté míry zkreslená. Co však zkreslené určitě není, je fakt, že CPU v A15 Bionic z Apple TV je výrazně rychlejší než CPU v Xboxu One a dokonce i PlayStationu 5, vezmeme-li v potaz výkon na jednu jádro. Co se týče výkonu na více jader, zde logicky PS5 a Xbox Series vede díky většímu počtu CPU jader. Těch totiž mají obě konzole po osmi, zatímco A15 jich má jen 5.

Z hlediska GPU má Apple TV 4K (2022) výkon přesahující 1 TFlops, což není vůbec špatný výsledek. Jen pro zajímavost, PlayStation 4 a Xbox One měly kolem 1,84, respektive 1,4 TFlops s tím, že PlayStataion 5 a Xbox Series X mají 10,3 TFlops, respektive 12,1 TFlops. S konzolemi nové generace se tedy Apple TV 4K rozhodně měřit nemůže, zato však s předešlou generací je toho z hlediska grafického výkonu a do jisté míry i výkonu CPU schopná. Do karet navíc hraje řešení od Applu i fakt, že má mnohem rychlejší RAM než současné konzole a dokonce i extrémně rychlé NVMe SSD, kterým předešlou generaci konzoli s HDD hravě překonává. S ohledem na tyto skutečnosti se tak dá čistě teoreticky říci, že hrát hry z Xboxu One a PlayStationu 4 by na Apple TV 4K nemusel být až takový problém, tedy minimálně u těch méně náročných. Na hry optimalizované pro konzole nové generace ale samozřejmě absolutně nestačí. Zda se Apple tohoto herního potenciálu chytí a Apple TV skutečně zkusí přeměnit na základní herní konzoli se super cenovkou nicméně ukáže až čas.

