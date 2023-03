Kudla do zad? Slíbená podpora Matter do produktů od Belkinu hned tak nedorazí

Společnost Belkin zastavuje u svých produktů řady Wemo vývoj zařízení s podporou standardu Matter. Chce přehodnotit strategii a zjistit, jak své produkty odlišit od konkurence. Pod značkou Wemo vyrábí Belkin nejrůznější doplňky pro chytré domácnosti, jako jsou chytré zásuvky, zvonky nebo vypínače, respektive ovladače pro světla.

Podle Jen Wei, viceprezidentky pro globální komunikaci a rozvoj společnosti Belkin, bude mít Matter výrazně pozitivní dopad na průmysl chytrých domácností. V rozhovoru pro The Verge však uvedla, že společnost plánuje udělat velký krok zpět a přehodnotit svůj přístup pokud jde o produkty chytré domácnosti, aby dávaly co největší smysl jak pro uživatele, tak i pro společnost z hlediska konkurenceschopnosti. Co si pod tím lze představit je nicméně v tuto chvíli otázkou.

Matter patří mezi standardy podporované Applem, ale i dalšími společnostmi. V budoucnu by měl přispět ke zlepšení integrace jednotlivých zařízení chytré domácnosti. Funguje spolu se standardy jako je HomeKit, SmartThings, Google Assistant či Amazon Alexa, díky čemuž umožňuje zařízením od různých výrobců kooperovat.To sice znamená určitou ztrátu exkluzivity, ale zároveň zvýšení atraktivity a šíře využití, protože uživatelé nejsou uzamčeni v ekosystému jednoho výrobce. Společnost Belkin s Wemo možná hledá způsoby, jak zavést funkce, které jí pomohou zůstat konkurenceschopné a zároveň umožní se odlišit. Je možné, že nakonec Belkin své rozhodnutí přehodnotí a v budoucnu Matter do svých produktů zavede. Protokol Matter totiž z chytrého světa produktů nezmizí a potenciální zákazníci mohou absenci podpory Matter vnímat jako důvod, proč si vybrat zařízení pro chytrou domácnost jiných značek.

