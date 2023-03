Apple chystá revoluci, jeho produkty budeme v budoucnu ovládat jako ve sci-fi filmu!

Zdá se vám nynější ovládání Apple produktů do jisté míry nudné a naprosto minimálně nadčasové? Pak pro vás máme velmi zajímavou zprávu. Apple má totiž podle všeho jasný plán, jak ovládání svých produktů posunou na zcela nový level, který bude bez jakékoliv nadsázky již poměrně blízký ovládání elektroniky ve sci-fi filmech.

Každý z vás už určitě někdy viděl ve filmu ovládání elektroniky pomocí gest rukou či jiných částí těla. A právě tímto směrem se chce podle nové patentové přihlášky Apple vydat. Gesta rukou by měla do budoucna být schopná například pozastavovat či spouštět hudbu, popřípadě jí zesilovat, ovládat HomeKitové příslušenství a tak podobně. Na danou věc by přitom mělo stačit jen ukázat, poté provést určité gesto a tím by veškeré ovládání skončilo. Poměrně zajímavé je přitom to, že realizace by nemusela být alespoň podle patentů až tak složitá. Klíčovou úlohu v ovládání by hrály U1 čipy nasazené v produktech, které by umožňovaly velmi precizní zaměření polohy, respektive vzdálenosti mezi dvěma (či vícero) produkty. Ty by byly doplněné o Apple Watch, které by sloužily de facto jako snímač gest, protože by obsahovaly jednak U1 čip, ale hlavně senzory, které by měly být schopné gesta rukou snímat.

Ačkoliv zní celá myšlenka ovládání gesty extrémně zajímavě, je potřeba znovu důrazně zopakovat, že se jedná zatím jen o jednu z patentových přihlášek, kterou Apple sice může, ale taktéž nemusí zrealizovat. Jelikož však chce podle dostupných informací do budoucna na využitelnosti smart home co nejvíce zapracovat, nasazení podobného stylu ovládání by v tomto směru dával rozhodně smysl. A co vy, ocenili byste podobný upgrade?