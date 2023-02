Apple pracuje na zcela novém způsobu použití iPadu doma

Fanoušci iPadů by se mohli podle reportéra Marka Gurmana v letošním roce dočkat oznámení velmi zajímavého upgradu. Ten by měl sice Apple do značné míry okopírovat od Googlu, nicméně v jeho pojetí by mohl být paradoxně mnohem zajímavější než je tomu u jeho předlohy. Řeč je konkrétně o možnosti jednoduchého přetvoření iPadu na domácí hub pro ovládání chytré domácnosti.

Začátkem letoška Google oficiálně oznámil, že pro své tablety Pixel chystá nabíjecí dock, který je umožní uživatelům „přeměnit“ na chytré domácí displeje pro ovládání jejich domácností ať už ve smyslu smart home, nebo třeba „jen“ audia. Tento dock by měl být vybaven integrovaným reproduktorem a nabíjecími prvky, aby tabletu zajistil neustálou funkčnost v kombinaci s kvalitnějším zvukem. A právě tímto směrem se chce podle reportéra Marka Gurmana vydat i Apple, byť jen zčásti. Jeho zdroje totiž tvrdí, že v současnosti probíhají práce na speciálním iPadOS režimu, který by tablet umožnil „přepnout“ právě do jakéhosi smart home hub režimu. Paralelně s vývojem softwaru navíc probíhá i vývoj příslušenství ve formě jednoduché dokovací stanice lišící se oproti řešení od Googlu například absencí reproduktorů, která by umožnila tablet připevnit kamkoliv bude uživatel potřebovat a mít ho tam právě coby ovladač domácnosti.

iPad jako hub pro smart home používáme i my domaci centrum ipad 4 domaci centrum ipad 3 domaci centrum ipad 2 domaci centrum ipad 1 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je pak to, že kromě výše zmíněných projektů Apple v současnosti intenzivně pracuje i na svém prvním chytrém displeji určeném jen a pouze pro ovládání chytré domácnosti, který by de facto přebral tuto roli od iPadu. Jeho představení však jednak není tak úplně na pořadu dne a jednak je už nyní jasné, že mnozí uživatelé iPadů se budou svých tabletů raději držet dále, než aby přešli na typově stejné, avšak funkcemi osekané řešení za další peníze. Applu tedy pravděpodobně nezbude nic jiného než držet obě možnosti minimálně po dobu následujících několika let bok po boku. Pokud ale bude dávat dock pro iPady cenově smysl, na škodu to určitě nebude. Zájemci o něj, ale i o speciální smart home displej se totiž jistojistě najdou.