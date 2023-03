5 seriálů, které vám zkrátí čekání na pátou sérii „You“

Sledovali jste až doteď strhující seriálový thriller You na Netflixu, a po jeho skončení nevíte, na co byste měli koukat? Pravdou je, že najít seriál podobný You je prakticky nadlidský úkol. I přesto se vám ale pokusíme nabídnout tipy na seriály, jejichž sledováním si můžete zkrátit čekání na pátou řadu seriálu You. Ta totiž takřka 100% dorazí – ostatně, vzhledem k oblibě seriálu snad ani nemá Netflix na výběr.