5 nejlepších úniků tohoto týdne ze světa Applu

Apple Watch Ultra 2 displej

To, že Apple v budoucnu představí druhou generaci svých chytrých hodinek Apple Watch Ultra, je v tuto chvíli již prakticky samozřejmostí. Nejasnosti ale z pochopitelných důvodů panují ohledně vlastností chystaného modelu. Momentálně se mluví o tom, že by Apple Watch Ultra druhé generace mohly dostat microLED displej. Uvedl to v týdnu sever DigiTimes s odvoláním na důvěryhodné zdroje. Apple Watch Ultra 2 by se tak měly stát první vlaštovkou v produktovém portfoliu společnosti Apple, následovat by měly postupně iPhony, iPady, a postupem času také počítače od Applu.