Nejlepší sluchátka na běhání: Podle čeho vybrat a na co si dát pozor

Komerční sdělení: Pokud si chodíte čas od času zaběhat a hledáte kvalitní sluchátka, která by vám pomohla vylepšit vaše výkony, pak je tento článek přesně pro vás. Jestliže totiž hledáte sluchátka pro sport, je u nich klíčových hned několik parametrů. V první řadě je nutné, aby vám pevně seděly v uších a vy tak měli jistotu, že ani při podávání těch nejlepších výkonů vám například nevypadnou. Důležitou roli také hraje odolnost vůči potu či vodě, ANC a jejich mikrofony. Nyní si proto společně posvítíme na nejlepší sluchátka na běhání, která jsou momentálně k dispozici.

JBL Endurance Race TWS

Skvělým vstupním modelem jsou JBL Endurance Race TWS. Tato bezdrátová sportovní sluchátka vás totiž překvapí nejen kvalitním zvukem JBL Pure Bass či celodenní výdrží baterie dosahující až 30 hodin, ale hlavně vydařeným designem. Jak uvádí samotný výrobce, právě proto tento model parádně drží v uších a umožňuje vám tak maximální soustředění na prováděnou aktivitu. Zcela klíčové jsou v tomto ohledu ergonomické doplňky využívající technologii Twistlock. Ty totiž zmírňují tlak při uchycení a poskytují tak lepší utěsnění a stabilitu.

Fotogalerie JBL Endurance Race TWS 1 JBL Endurance Race JBL Endurance Race TWS 2 Vstoupit do galerie

Samozřejmostí je také odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Ať už se například zpotíte, nebo vás při běhu překvapí déšť, nemusíte se vůbec ničeho obávat. Pozornost si pak také zaslouží funkce Ambient Aware, kterou bychom mohli označit za opak aktivního potlačení hluku. Ambient Aware naopak přimíchává do sluchátek zvuky z okolí, díky čemuž tak máte přehled o tom, co se kolem vás děje. To přijde vhod zejména při pohybu městem. Skvěle to ještě doplňuje funkce TalkThru. Po její aktivaci JBL Endurance Race TWS automaticky poznají, že si začínáte s někým povídat a ihned pozastaví přehrávání, aniž byste sluchátka museli vytahovat z uší. Za zmínku pak také stojí kvalitní mikrofony pro hands-free hovory či možnost ovládání sluchátek a jejich ekvalizéru prostřednictvím mobilní aplikace JBL Headphones.

JBL Endurance Race TWS zakoupíte za 1990 Kč zde

JBL Endurance Peak 3

Zaujmout dokážou i povedená JBL Endurance Peak 3. Jedná se o bezdrátová sluchátka, která jsou ideálním parťákem pro sport a nejrůznější tréninky, u čehož oceníte jejich kvalitní zvuk JBL Pure Bass Sound v kombinaci se skvělým uchycením Powerhook. Právě tento systém je hlavní předností sluchátek, kdy se v kombinaci s ohebným háčkem TwistLock zajistí, že vám sluchátka za žádných okolností nevypadnou. Pokud se tedy kromě běhu věnujete i akčnějším aktivitám, pak se tento model jeví jako jasná volba.

Fotogalerie #2 JBL Endurance Peak 3 1 JBL Endurance Peak 3 5 JBL Endurance Peak 3 4 JBL Endurance Peak 3 3 JBL Endurance Peak 3 2 Vstoupit do galerie

Stejně tak potěší i z hlediska výdrže. Sluchátka na jedno nabití nabízí až 50 hodin přehrávání a dokonce jim nechybí ani podpora pro rychlé nabíjení. Za 10 minut na nabíječce tak získáte dostatek energie pro hodinové používání. Tento model se nadále vyznačuje odolností vůči prachu a vodě dle stupně IP68, funkcí Ambient Aware a Talk Thru a čtveřicí mikrofonů s technologií formování paprsku pro křišťálově čisté telefonní hovory, a to i za pohybu. O všem pak ještě můžete mít přehled prostřednictvím mobilní aplikace JBL Headphones.

JBL Endurance Peak 3 zakoupíte za 2490 Kč zde

JBL Reflect Aero TWS

V našem seznamu rozhodně nesmí chybět JBL Reflect Aero TWS. Tato sluchátka se v základu podobají zmiňovaným modelům. Zakládají si tedy na vysoce kvalitním zvuku JBL Signature Sound a povedeném designu s nástavci POWERFINS, který zajišťuje jejich bezpečné uchycení. Důležitou roli sehrávají i Oval Tubes pro pohodlné usazení v uchu po celý den. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit výdrž baterie dosahující až 24 hodin, odolnost vůči prachu a vodě dle stupně IP68 či trojici mikrofonů na každém sluchátku pro zajištění čistých hovorů.

Fotogalerie #3 JBL Reflect Aero TWS 5 JBL Reflect Aero TWS 1 JBL Reflect Aero TWS 4 JBL Reflect Aero TWS 3 JBL Reflect Aero TWS 2 Vstoupit do galerie

V čem však tento model znatelně překračuje možnosti doposud zmiňovaných sluchátek, je přítomností technologie pro adaptivní potlačení hluku True Adaptive Noise Cancelling s funkcí Smart Ambient. Nejen že vám tak sluchátka umožní přimíchat okolní zvuk do vašeho přehrávání, ale zároveň se postarají i o přesný opak. Díky tomu vás tak vůbec nic rušit nebude. Stejně tak nechybí například funkce VoiceAware či možnost pro přizpůsobení sluchátek JBL Reflect Aero TWS v rámci mobilní aplikace JBL Headphones.

JBL Reflect Aero TWS zakoupíte za 3790 Kč zde

JBL Reflect Flow PRO

Pokud hledáte to nejlepší, pak byste rozhodně neměli přehlédnout JBL Reflect Flow PRO. Jedná se totiž o prvotřídní bezdrátová sluchátka, která jsou přímo určena pro sportovce a podporu jejich nejnáročnějších výkonů. Právě proto se u tohoto modelu můžete spolehnout na prvotřídní zvuk JBL Signature Sound v kombinaci se skvělou výdrží dosahující až 30 hodin. Nabíjecí pouzdro dokonce podporuje bezdrátové nabíjení skrze standard Qi. Zcela zásadní jsou však stabilizátory POWERFINS. Díky nim vám totiž budou sluchátka perfektně držet v uších doslova za každých okolností, což oceníte zejména v pohybu.

Fotogalerie #4 JBL REFLECT FLOW PRO 6 JBL Reflect Flow PRO JBL REFLECT FLOW PRO 1 JBL REFLECT FLOW PRO 2 JBL REFLECT FLOW PRO 3 JBL REFLECT FLOW PRO 4 Vstoupit do galerie

Model JBL Reflect Flow PRO vás nadále ještě potěší odolností vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP68, jednoduchým dotykovým ovládáním a samozřejmě také adaptivním potlačením hluku s funkcí Smart Ambient. Díky těmto sluchátkům si tak můžete užít ničím nerušený poslech hudby, potažmo celý trénink, nebo naopak mít dokonalý přehled o dění ve vašem okolí. Samozřejmostí je také mobilní aplikace JBL Headphones, kterou jsme si už zmínili v souvislosti se zmiňovanými modely. Appku tak lze použít pro kontrolu stavu sluchátek, nastavení ekvalizéru či k otestování, zda vám při používání neuniká zvuk. Podle toho vám pak software může doporučit výměnu nástavce do uší.

JBL Reflect Flow PRO zakoupíte za 4590 Kč zde