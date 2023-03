iPhone 15 Pro dostane superúzké rámečky kolem displeje! Překoná jimi veškerou konkurenci

Přijde vám, že inovativnost iPhonů je již dlouhé roky ta tam? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Minimálně letos to totiž u řady 15 Pro (Max) vypadá na vcelku slušný zápis do mobilní historie. Kromě supervýkonných procesorů totiž počítá Apple podle velmi spolehlivého leakera Ice Universe s nasazením displeje s vůbec nejtenčími rámečky mezi současnými smartphony.

Zdroje leakera Ice Universe se sice zmiňují jen o řadě 15 Pro Max, avšak vzhledem k tomu, že ta by měla být designově zcela stejná jako řada 15 Pro, jen o něco větší, je takřka 100% jisté, že úzké rámečky dorazí i na menší model. Pokud vás pak zajímá, o jakém že zúžení se to vlastně bavíme, dle leakera by měla tloušťka rámečků iPhonů 15 Pro dosahovat 1,55 mm, zatímco iPhone 14 Pro disponuje rámečky tlustými 2,17 mm. Telefon s nejužšími rámečky je jen pro zajímavost v současnosti Xiaomi s jeho 1,61 mm, respektive 1,81 mm při započtení „brady“ telefonu. Konkurenční Samsung Galaxy S23 Ultra má pak rámeček tlustý 1,95 mm. Pokud se tedy informace leakera naplní, iPhony 15 Pro (Max) budou díky tomu zepředu vypadat naprosto skvěle.

iPhony 15 Pro (Max) budou pastvou pro oči iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c Vstoupit do galerie

Je poměrně zajímavé, že o zúžení rámečků iPhonů 15 Pro (Max) jsme v posledních měsících slyšeli již několikrát, avšak doposud se tomuto upgradu nepřikládala žádná velká váha. Nyní se ale zdá, že právě zúžení rámečků může hrát u nové generace iPhonů jeden z hlavních primů. Co se pak týče dalších upgradů, které lze u telefonů očekávat, mělo by to být například nasazení titanového těla, upgrade fotoaparátu, vyšší jas nebo třeba delší výdrž baterie. Z hlediska designu zase lze kromě úzkých rámečků kolem displeje počítat také s mírným zaoblením hran, díky čemuž tak budou nové iPhony do jisté míry připomínat třeba iPhony 5C nebo nové generace MacBooků. Jelikož je však jejich představení ještě poměrně daleko, na další informace bude lepší si počkat.