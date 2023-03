iPhony 15 Pro nakonec přeci jen podraží

Pokud si plánujete letos na podzim pořídit nový iPhone 15 Pro, máme pro vás špatnou zprávu. Jak se totiž zdá, nedávné spekulace o tom, že ceny zůstanou zachovány na nynější úrovni či dokonce díky silné koruně minimálně v Česku meziročně klesnou vzaly nyní za své. Podle velmi dobře informovaného analytika Jeffa Pu z Haitong International Securities se totiž měl Apple nyní rozhodnout, že řadu 15 Pro zdraží i ve své domovině, od čehož se bude odrážet i zdražení ve zbytku světa, jak tomu bylo bylo vždy i v minulosti. Americká cena totiž určuje cenové trendy i ve světě, respektive pak její růst.

Apple měl podle Pua dlouho usilovat o to, aby iPhony 15 Pro a Pro Max v základu stály v USA stejně jako tomu bylo v předešlých letech, tedy 999 dolarů, respektive 1099 dolarů bez DPH. Nicméně výrazné navýšení nákladů na jejich výrobu, které musel kalifornský gigant operativně schvalovat v posledních dnech, jej mělo definitivně přimět ke zdražení. Rozhodování mu pak měla usnadnit i inflace, který meziročně v USA vzrostla o 6 %. O jaký cenový skok půjde v tuto chvíli bohužel není jasné, ve hře je však zdražení každého modelu o 50, pravděpodobně však spíš 100 dolarů (tedy jinými slovy se bavíme o zdražení o 5 až 10 %). Základní iPhone 15 Pro by tak měl začínat na 1099 dolarech, základní iPhone 15 Pro Max pak na 1199 dolarech. Na jakou částku vystřelí základní iPhony 15 je nicméně v tuto chvíli nejasné, přičemž nelze vyloučit dokonce ani to, že nezdraží vůbec. Oproti řady Pro budou totiž výrazně méně inovativní.

Takto má vypadat iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro usb-c iphone 15 pro fotoaparat fotoaparat iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro iphone 15 Pro iPhone 15 Pro od Applu iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro z boku Vstoupit do galerie

Ačkoliv je v tuto chvíli otázkou, jak se zvyšování amerických cen iPhonů promítne do cen ve zbytku světa, s ohledem na minulost je jasné, že určitý nárůst je třeba očekávat. Každé zvýšení americké ceny iPhonů totiž znamenalo zvýšení jeho ceny i ve zbytku světa a to bez jakéhokoliv ohledu na ekonomickou situaci v daných zemích. Je sice možné, že cenový růst může být někde pomalejší než tomu bude v USA díky síle tamní měny, hlouběji do kapsy však zkrátka na 99,9 % sáhneme tak jako tak.