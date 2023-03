Do Waze míří další důležitá novinka

Fanoušci autonavigace Waze se v nadcházejících týdnech dočkají dalšího velkého upgradu. Ten je sice určen jen pro majitele elektromobilů, avšak vzhledem k tomu, že jejich obliba neustále roste, je jasné, že bude do budoucna čím dál tím víc v kurzu. Do Waze půjde nově konkrétně zadat elektromobil a hlavně pak typ „zásuvky“ pro jeho nabíjení, díky čemuž bude aplikace moci nabízet relevantní nabíjecí stanice. A to není ani zdaleka vše.

Jelikož je Waze do jisté míry i sociální síti, jelikož svým uživatelům umožňuje například nahlašovat nejrůznější události na cestě, rozhodli se jeho tvůrci umožnit totéž i pro nabíjecí stanice. Ty tedy budou uživatelsky editovatelné, díky čemuž by tak měly být informace o nich neustále aktuální a nemělo by se tedy stávat to, že k nim přijedete a budou například uzavřené, nebudou disponovat slíbeným typem nabíjecího portu a tak podobně. Zkrátka a dobře, nabíjecí stanice pro elektromobily se budou ve Waze chovat prakticky stejně jako nahlášené nehody či jiné problémy na cestě, což je rozhodně super.

Jak je však u Waze zvykem, s rozšiřováním novinky zřejmě příliš spěchat nebude. Její zavádění sice odstartovalo již dnes, avšak s ohledem na zkušenosti z minulosti lze s takřka stoprocentní jistotou říci, že všichni uživatelé se k novince dostanou až v řádu týdnů, možná dokonce jednotek měsíců. Uvolňování updatů Waze totiž bývá bohužel během na dlouhou trať. Jak však zaznělo výše, vzhledem k menší rozšířenosti elektromobilů tentokrát pomalé rozšíření updatu mnoho lidí trápit nebude.