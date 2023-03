Waze přišel znenadání na iPhonech o velmi užitečnou funkci

Aktualizace nejrůznějších aplikací si obvykle spojujeme s vylepšeními a novými funkcemi. Ve vzácných případech se ale stává, že se aplikace naopak některých funkcí a vylepšení zbavují. Tak tomu bylo i v nejnovější aktualizaci populární navigace Waze.

Uživatelé, kteří nedávno aktualizovali navigační aplikaci Waze od společnosti Google na nejnovější verzi, byli překvapeni tím, že po aktualizaci zmizel z jejich iPhonů příslušný widget. Jednalo se o widget v zobrazení Dnes, ke kterému se dostanete postupným posouváním ploch domovské obrazovky směrem doprava. Widget Waze pro iPhone, který byl poprvé představen již v roce 2014 pro operační systém iOS 8, dlouho umožňoval uživatelům rychle přejít na navigaci k domovu nebo do práce přímo ze zobrazení Dnes nalevo od hlavní stránky plochy. Zmíněná funkce se v operačním systému iOS držela celé roky, nyní ale zdánlivě bez varování zcela zmizela.

Waze na odstranění widgetu ve skutečnosti upozornil, nicméně stalo se tak relativně v tichosti formou příspěvku na jednom z diskuzních fór. Údajným důvodem mělo být výrazně nízké využití widgetu. Několik uživatelů na fóru podpory Google pro Waze ale poznamenalo, že funkce byla z jejich zařízení odstraněna, a vyjádřilo se, že to pro ně byl užitečný nástroj. Vypadá to, že k odstranění widgetu došlo ve verzi Waze 4,92. Zatím není jasné, zda se widget –byť třeba v pozměněné podobě – do operačního systému iOS vrátí.