Apple rozdává krásné tapety pro iPhone, iPad či Mac. Zde si je můžete všechny stáhnout

Již za zhruba dva týdny otevře Apple v Jižní Koreji v pořadí svůj pátý Apple Store. A aby na „otevíračku“ své zákazníky co možná nejvíce nalákal, rozhodl se nyní na korejské mutaci svého webu zveřejnit trojici tapet, které mají právě nový Apple Store do jisté míry oslavovat. Tapety, které jsou na webu zdarma ke stažení, jsou designovány ve stejném stylu, jako pozvánka na otevření obchodu či jako zástěny, které v současnosti kryjí vhled do obchodu. Apple totiž rád neskrývá jen své chystané produkty, ale i pobočky. Tak či tak, zveřejněné tapety jsou opravdu hezké a mohly by vám tak udělat radost. Mrknout na ně můžete v galerii níže, stahujte je pak před trojici spodních odkazů vedoucí na mikrostránku Applu.

