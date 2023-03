Prvotřídní laserovou gravírovačku ATEZR P10 nyní pořídíte za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Svět laserového gravírování se neustále rozrůstá. Díky tomu si můžete přijít na vysoce kvalitní gravírovačky za zcela bezkonkurenční ceny a prakticky okamžitě se tak pustit přímo do akce! Ozdobit si následně můžete vše. Ne nadarmo se totiž říká, že jedinou limitací je pouze vaše představivost. Pokud tedy hledáte skutečně kvalitní gravírovačku a rádi byste na ní ušetřili, zbystřete. V takovém případě by vám rozhodně neměla uniknout současná březnová akce na model ATEZR P10. Jedná se o zcela bezkonkurenční zařízení, které je nyní k dostání s dechberoucí slevou.

ATEZR P10: Prvotřídní gravírovačka

Nyní si už pojďme posvítit přímo na ATEZR P10. Jak už jsme zmínili rovnou v úvodu, jedná se o prvotřídní laserovou gravírovačku, která vás dokáže velice mile překvapit svými schopnostmi. Hned v první řadě nemůžeme uvést nic jiného, než její skvělý výkon. Model si totiž zakládá na svém 10W laserovém modulu s pokročilou technologií, který si hravě poradí s penetrací více než stovky různých materiálů. Gravírovat tak můžete prakticky do čeho jen budete chtít. Tím to samozřejmě nekončí. Laser je totiž tak silný, že dokáže dokonce i řezat. Nemá například problém s přeřezáním 10mm dřevěné desky z pavlonie, případně s 15 mm hrubou deskou či 15mm akrylem.

Výkon ale není vším. Klíčová je totiž i přesnost, na což se u tohoto modelu rozhodně nezapomnělo. Laser ATEZR P10 totiž činí pouhých 0,08 x 0,06 milimetrů, díky čemuž můžete gravírovat s neuvěřitelnou přesností. Díky vysokému rozlišení gravírovačka navíc automaticky detekuje stupně šedé v předloze, čemuž následně přizpůsobí svou činnost a postará se o prvotřídní práci bez zbytečného zkreslení. Důležité je také zmínit, že gravírovačka také může dokončit barevně měnící se kovové rytí 20W produktů. Barevné oxidy na povrchu jsou v tomto případě dotvářeny dle možností rozostření, různých frekvencí pulzů a dalších parametrů. Barevná paleta proto dosahuje více než 340 barev, což je něco, co vám jen tak nějaká gravírovačka nenabídne.

Důležitou roli samozřejmě hraje i velikost pracovní plochy. V tomto směru model rozhodně nezaostává, ba právě naopak – řadí se mezi ty nejlepší vůbec. Gravírovačka ATEZR P10 vám totiž umožňuje pracovat s plochou o rozměrech až 430 x 430 milimetrů, čímž znatelně překonává veškerou konkurenci v dané cenové kategorii. Za zmínku pak také stojí solidní rychlost, která maximálně činí 24,800 mm/min s přesností na 0,01 milimetru, vestavěná vzduchová tryska zajišťující lepší výsledky či 360° bubínek.

Z hlediska celkové bezpečnosti vás jistě potěší vysoce kvalitní rám zajišťující stabilitu za každé situace. Sám o sobě totiž dokáže unést závaží o hmotnosti 200 až 300 kilogramů. Nemusíte se tedy obávat, že by se při gravírování například třásl laserový modul, případně že by produkt jako takový působil lacině. To vše pak ještě doplňují další bezpečnostní systémy, a to od filtračního skla blokujícího ultrafialové paprsky, čímž chrání oči, přes anti-kolizní pozicování, až po nouzové tlačítko pro okamžité zastavení všech operací.

Nyní s parádní slevou!

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, aktuálně si na tuto laserovou gravírovačku můžete přijít s úžasnými slevami! Při příležitosti současné březnové akce vás totiž gravírovačka ATEZR P10 Combo vyjde na pouhopouhých 849,99 $ 649,99 $. Pro získání této slevy je nutné uplatnit slevový kód, který najdete přímo na stránkách s produktem, nad tlačítkem pro zakoupení. Právě díky němu tak můžete ušetřit skvělých 200 $ (přes 4400 Kč).

Aby toho nebylo málo, k dostání jsou se slevou i další varianty. Například AZETR P10 vás vyjde na 659,99 $ 519,99 $ a P10 Combo + KE jen na 1099,97 $ 849,99 $. Volba je už tedy jen a pouze na vás. S nákupem ale rozhodně neotálejte. Akce totiž platí jen do konce března! Nepromeškejte proto tuto jedinečnou příležitost.

