Nasazení revoluční novinky u Apple Watch Ultra 2 potvrzeno dalším zdrojem

Jeden z nejzásadnějších technologických přechodů v historii Applu klepe na dveře. Řeč je konkrétně o přijetí microLED displeje, který by měl v nadcházejících letech na Apple produktech zcela nahradit nynější OLED, mini LED či Liquid Retinu. Právě o příchodu první microLED vlaštovky totiž v posledních týdnech slýcháme poměrně pravidelně s tím, že nyní její příchod potvrdily další důvěryhodné zdroje. A co víc, jejich časový rámec odpovídá tomu z dřívějších zpráv.

Plány Applu nasadit microLED displej u prvního produktu v příštím, maximálně pak popříštím roce potvrdily před pár hodinami zdroje asijského portálu DigiTimes, které se opírá o informace z dodavatelského řetězce Applu. Ty nyní vynesly, že Apple skutečně počítá s výměnou OLEDu za microLED s tím, že si jej sám navrhne a „jen“ nechá vyrobit ve fabrikách jeho partnerů. Díky tomuto přechodu by se měly hodinky dočkat jednak lepších zobrazovacích schopností, ale taktéž delší výdrže baterie díky nižší energetické spotřebě displeje či zajímavějšího stylu zobrazování obsahu. Ten by se totiž měl jevit podle uniklých informací jako „nakreslený“ na horním skle displeje, zatímco nyní působí jako vnořený.

Pokud se Applu technologie osvědčí, což je vzhledem k obří investici do ní a spoustě času, který věnoval jejímu vývoji, velmi pravděpodobné, počítá s tím, že na vlastní displejová řešení přejde zhruba do 10 let u všech svých produktů. Po Apple Watch by měly přijít na řadu iPhony a iPady, které by následovaly Macy. Vše je ale zatím samozřejmě hudbou budoucnosti, jelikož doposud nedolétla ani první microLED vlaštovka.