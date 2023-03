iPhone 15 Pro výkon poprvé unikl na veřejnost! Vyrazí vám dech

iPhony 15 Pro (Max) budou opět udavači trendů na poli mobilního výkonu. Před malou chvílí totiž unikl na světlo světa první výkonnostní test jejich srdce v podobě 3nm čipu Apple A17 Bionic, který odhaluje vskutku výrazné mezigenerační zlepšení. To navíc bude po softwarové optimalizaci iPhonů 15 Pro zcela určitě ještě větší než se nyní zdá.

iPhone 15 Pro výkon

S výsledky prvního benchmarkového měření v aplikaci Geekbench 6 přišel konkrétně velmi spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou @Tech_Reve. Tomu se podařilo zjistit konkrétně to, že v testu na jedno jádro dosáhl čip A17 Bionic skóre 3019 bodů, v testu na více jader to pak bylo 7860 bodů. Současný čip A16 Bionic tedy v testu na jedno jádro překonal o 20,6 %, ve vícejaderném testu byl pak skok dokonce o 24 %. Oba výkonnostní skoky tak lze bez jakékoliv nadsázky označit jako extrémní, jelikož v posledních letech si mezigeneračně při testech na jedno jádro čipy řady A polepšovaly zhruba o 10 %, v testech více jader se pak nárůsty pohybovaly někde kolem 16 %. Přechod na novou výrobní metodu tedy iPhonům evidentně velmi prospěje.

Jak již zaznělo výše, už nynější výsledky jsou sice skvělé, ale je potřeba brát v potaz to, že probíhají na stále nedokončených iPhonech a to jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru. Apple tedy čeká ještě celá řada optimalizací, které by měly výkon telefonu ještě citelně navýšit. Ve výsledku se tak zdá být prakticky 100% jisté, že nás letos čeká suverénně největší výkonnostní skok za poslední roky, ne-li v novodobé historii iPhonů.